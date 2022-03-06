Kasulidis: “Türkiye’nin AB kararını suistimal etmesi durumunda şikayet etmeye hazırız”

Rum Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis, Rusya’nın Ukrayna’yı işgali sonrasında AB tarafından alınan, AB üyelerinin hava sahalarını Rus uçaklarına kapatmaları kararının Türkiye tarafından suiistimal edilmesi durumunda, kendi kararlarını yeniden gözden geçireceklerini ifade etti.

Fileleftheros gazetesi, Rum Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis’le, Rusya’nın Ukrayna’yı işgali ve bu olayın Türkiye’nin Kıbrıs’ı sözde işgaliyle ilişkisi, Rum hava sahasının Rus uçaklarına kapatılması ve Güven Yaratıcı Önlemler (GYÖ) konusunda gerçekleştirilmiş bir söyleşiye yer verdi.

Kasulidis söyleşisinde ilk olarak, Rusya’nın Ukrayna’yı işgali ile Türkiye’nin sözde “Kıbrıs’ı işgali” olaylarının birbirlerine benzerliği yönünde iddialar hakkındaki düşüncesine dile getirdi.

“Her iki olayın da yasadışı bir işgal ve toprak bütünlüğü, bağımsızlık ve egemenlik gibi uluslararası hukuk kurallarının çiğnenmesi olduğunu” öne süren Kasulidis, Rus Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un bir açıklamasında “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti” ifadesini kullanması konusunu ise uluslararası alanda mevcut durumun çok ciddi olması sebebiyle, ilerleyen bir dönemde Rusya’nın gündemine getireceğini ifade etti.

Bir soru üzerine, AB’nin Rus uçaklarına hava sahasını kapatma kararını aldığını ancak Türkiye’nin bu yönde bir karar almadığını hatırlatan Kasulidis, Kıbrıs Rum tarafının AB’de bu karar alınırken çekimserliğini kaydettirdiğini ve hava sahasının kapatılması kararını yeniden gözden geçirme hakkını saklı tuttuğunu vurguladı.

Kasulidis, Türkiye’nin, “Timbu” (Ercan) Havaalanı yoluyla Rus turistlerin KKTC’ye getirilmesini sağlayarak AB’nin bu kararını Kıbrıs Rum tarafı aleyhine kullanma yönünde bir adım atması durumunda ise kendilerinin de bu kararı yeniden değerlendireceklerini ve Türkiye’yi de şikayet edeceklerini ifade etti.

Türkiye’nin Rus uçaklarına hava sahasını kapatmaması konusunu gündeme taşırken, Ercan Havaalanının GYÖ’ler içerisinde yer almasının birbiriyle çeliştiği şeklindeki yorumların sorulması üzerine ise Kasulidis, bu iki durumun birbirlerine hiç benzemediği yanıtını verdi.

Kasulidis , Ercan Havaalanının geçici bir süreliğine BM’nin sorumluluğuna devredilmesinin Ercan’ın “yasadışı” faaliyetiyle bir alakası olmadığını, GYÖ’ler çerçevesinde Kıbrıs sorununun çözümü yönünde çaba harcamakla Türkiye’nin AB’nin bir kararını kullanarak eylemde bulunmasının başka şeyler olduğunu iddia etti.

Kıbrıs Rum tarafının Ercan önerisinin, “başka konuların da görüşülebilmesi için bir bahane olabileceğini” öne süren Kasulidis, “Lefkoşa’nın FIR hattı gibi konuların görüşülebileceğini” ifade etti.

Kıbrıs Türk toplumunda GYÖ’ler konusunda tartışmaların gerçekleştiğini ve bazı kuruluşların, önerilerin reddedilmemesi için faaliyetlerde bulunduklarını da ileri süren Kasulidis, uluslararası alanda GYÖ’ler konusundaki tepkilerin de olumlu olduğunu savundu.

Ercan’ın, Maraş’ın yasal sahiplerine iade edilmesi karşılığında BM yönetimi altında verilmesinin Kıbrıs Rum tarafınca yapılan bir taviz olmadığını da vurgulayan Kasulidis, Maraş’ın yasal sahiplerine iade edilmesinden sağlanacak faydanın önemine dikkat çekti.