Katar'da temaslarda bulunacak

Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in, 6 Ocak’ta Katar’ın başkenti Doha’ya gideceği belirtildi.

Simerini gazetesi, Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in, Güney Kıbrıs’ın tek yanlı ilan ettiği Münhasır Ekonomik Bölge’de ve özellikle ExxonMobil-Qatar Petroleum’a verilen 5’inci parseldeki enerji güvenliği koşullarını oluşturma çabası çerçevesinde, 6 Ocak’ta Doha’ya gideceğini ve hükümet yetkilileri ile temaslarda bulunacağını yazdı.



Güney Kıbrıs’ın, Türkiye ile Katar ilişkilerinde “kama” nitelikli olduğunu yazan gazete, (Güney Kıbrıs’ın) Katar’ın ABD ile birlikte, enerji konularında Güney Kıbrıs’ın çıkarlarının koruma kalkanına dönüşebileceğine inandığını belirtti.Gazete aynı haberde, Güney Kıbrıs’ın tek yanlı ilan ettiği Münhasır Ekonomik Bölgesi içerisindeki 10’un parselde, ExxonMobil ve Qatar Petroleum tarafından yürütülen çalışmaların mevcut aşamada devam ettiğini yazdı.Gazete haberinde ayrıca Rusya’nın, 10’uncu parsele yakın bir noktada hava-deniz tatbikatları icra etmek için deniz ve hava sahası bölgelerini zaten bağladığını anımsattı.