Kıbrıs sorunu ile ilgili mesajlar verdi

DİSİ Başkanı Averof Neofitu’nun, yabancı büyükelçilerle yaptığı görüşmeler çerçevesinde dün de İngiliz Yüksek Komiseri Stephen Lillie ve Hollanda Büyükelçisi Elke Merks-Schaapveld’le ayrı ayrı bir araya geldiği haber verildi.

Neofitu’nun bu görüşmelerin ardından Kıbrıs sorunuyla ilgili güçlü mesajlar gönderdiğini yazan Fileleftheros gazetesi, Neofitu’nun mesajlarının “İngiliz fikirleri” ve Kıbrıs sorununun çözüm parametreleriyle alakalı olduğunu kaydetti.

Büyükelçilerle görüşmelerinden sonra yaptığı açıklamada, BM Güvenlik Konseyi daimi üyesi ülkelerin Kıbrıs sorunuyla ilgilenmesini olumlu bulduğunu dile getiren Neofitu, bunun oldukça olumlu bir şey olduğunu, çünkü uluslararası ilgi olmadan Kıbrıs sorununun hiçbir zaman çözülemeyeceğini iddia etti.

Kendilerinin Kıbrıs sorununa bir an önce çözüm bulunması konusunda olumlu olduklarını da dile getiren Neofitu, kendisinin yıllardır sabahtan akşama kadar, Kıbrıs sorunundan ekonomiye ve iç meselelere kadar, ne istemediklerini duymaktan yorulduğunu, çünkü her gün ne istemediklerini tekrarlamanın soruna çözüm olmadığını ifade etti.

Neofitu, bir problemin çözümü çabasında, herhangi bir fikri veya görüşü reddederek, hiçbir sorununun çözülemeyeceğini de savundu.

Bu meseleyle ilgili olarak, DİSİ Başkanı olarak Kıbrıs sorunuyla ilgili ne istediğini bildiğini savunan Neofitu sözlerini kısaca şöyle sürdürdü;

“Türk işgalinden, işgal birliklerinden, 1960 garanti koşullarından kurtulmak istiyorum. Toprakları; Omorfo’yu (Güzelyurt), Maraş’ı ve diğer bölgeleri geri almak istiyorum. Mülkiyet konusunun adil bir şekilde çözülmesini istiyorum. Bütün bunları almak içinse, Kıbrıslı Türklere siyasi eşitliği vermemiz gerekir.”

Neofitu, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in desantralize federasyonla çıkmazın aşılmasına ilişkin çabasını anladığını ve desteklediğini de ifade etti.

“Merkezi hükümette birçok yetki olmasının devleti işlevsiz hale getirdiği söylendi ve buna katılmıyor değilim” ifadesini kullanan Neofitu, bu yüzden desantralize federasyona ilişkin doğru ve akıllı tezin ortaya çıktığını öne sürdü.

Neofitu konuşmasını “kabul edemeyeceği şeyin, bir yandan merkezi hükümette fazla yetki olduğu zaman, bunun işlevsel olmayan bir oluşum olacağını söylemek ve reddetmek; desantralize federasyonu görüşecekleri zaman da güya konfederal unsurlara sahip olduğu gerekçesiyle bunu yine reddetmektedir” ifadeleriyle sürdürdü.

En nihayetinde bu memlekette ne istediklerine karar vermeleri gerektiğini ifade eden Neofitu, aksi halde çıkmazların olduğu gibi kalacağını ve ulusal problemlerin çoğalacağını sözlerine ekledi.

Alithia gazetesi ise “Averof’un Dört Mesajı- DİSİ Başkanından Müdahale” başlıklarıyla manşetten yer verdiği haberinde, DİSİ Başkanı Averof Neofitu’nun, Kıbrıs sorununda hemen harekete geçilmesi için uluslararası unsura yönelik bilgilendirme kampanyası ve baskının devamında, aynı zamanda iç ve dış cepheye de doğrudan veya dolaylı yanıtlar vererek, dün kendisi ve partisinin Kıbrıs sorunuyla ilgili tezlerini açıklığa kavuşturmaya çalıştığını yazdı.

Gazete Neofitu’nun mesajlarını kısaca şöyle sıraladı; “1. Kıbrıs Türk toplumuna siyasi eşitlik verilmesini, kendi isteklerinin güvence altına alınması ve çözümün önkoşulu olarak görüyor. 2. Açıkça desantralize federasyondan yana tavır takındı, 3. Çözüme varılması için zaman çerçevesi belirlenmesi konusunda çok olumludur, 4. Diğer tarafı etkileyebilecek tek araçlar olarak, İngiliz ve uluslararası unsurun sürece müdahil olmasını istiyor, 5. Güçlerini birleştirmek için görüşmeleri amacıyla AKEL’e çağrıda bulunuyor.”

Politis gazetesi ise “Kıbrıslı Türklere Siyasi Eşitlik Verelim” başlığıyla manşete çektiği haberinde, DİSİ Başkanı Averof Neofitu’nun, cesur bir tezle, Kıbrıs sorunundaki gelişmeler ışığında Kıbrıs Rum tarafının nasıl hareket etmesi gerektiğine ilişkin yola işaret ettiğini yazdı.

Neofitu’nun, sürecin ilerlemesi ve Rum kesiminin istediği şeyleri güvenceye alabilmesi için Kıbrıslı Türklere siyasi eşitlik verilmesinden yana bir tavır takındığını yazan gazete, Neofitu’nun Kıbrıs sorunuyla ilgili bir görüşme yapmaları için AKEL’e kamuoyu önünde çağrıda bulunduğunu da belirtti.

Gazete AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu’nun ise, Neofitu’nun bu hareketi üzerine “iletişim oyunlarından” söz ederek, niyetler samimiyse, Neofitu’nun kendisiyle nasıl iletişime geçeceğini bildiğini söylediğini ekledi.