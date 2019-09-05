Rum Tapu ve Kadastro Dairesi ile “Sintegra SAS Fransa” ve “Eratostheni AE Yunanistan” şirketleri arasında, Kıbrıs’ın havadan fotoğraflanması konusunda işbirliği anlaşması imzalandığı bildirildi.
Alithia gazetesi, 3 Eylül’de imzalanan anlaşma uyarınca, 12 ay boyunca sürecek çalışma çerçevesinde, son model teçhizatlar kullanılarak fotoğraflar çekileceğini ve “DLS-Portal” platformuna kaydedileceğini yazdı.
Kıbrıs’ın havadan fotoğraflanması konusunda işbirliği anlaşması
Rum Tapu ve Kadastro Dairesi ile “Sintegra SAS Fransa” ve “Eratostheni AE Yunanistan” şirketleri arasında, Kıbrıs’ın havadan fotoğraflanması konusunda işbirliği anlaşması imzalandığı bildirildi.
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