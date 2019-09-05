Rum Tapu ve Kadastro Dairesi ile “Sintegra SAS Fransa” ve “Eratostheni AE Yunanistan” şirketleri arasında, Kıbrıs’ın havadan fotoğraflanması konusunda işbirliği anlaşması imzalandığı bildirildi.

Alithia gazetesi, 3 Eylül’de imzalanan anlaşma uyarınca, 12 ay boyunca sürecek çalışma çerçevesinde, son model teçhizatlar kullanılarak fotoğraflar çekileceğini ve “DLS-Portal” platformuna kaydedileceğini yazdı.