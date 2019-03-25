Kıbrıslı öğrencilerin durumu adına endişe

İngiltere’nin binlerce “Kıbrıslı” öğrenci ve çalışanın geleneksel anlamda gittiği bir yer olmasına bağlı olarak, İngiltere’nin anlaşma olmadan Avrupa Birliği’nden ayrılmasının eğitim ve kültür konularına olası etkileri konusunda, Rum kesiminde endişe ve kaygı hüküm sürdüğü ifade edildi.

Elindeki bilgilere göre, Rum Eğitim Bakanlığı’nın olası etkileri kayda geçirdiğini yazan Haravgi gazetesi, eğitim alanının haricinde, kültür, spor ve gençlik alanlarının da etkileneceğini haberine ekledi.