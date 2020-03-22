Kıbrıslı Rumlar, karantina döneminde en çok ne satın aldı?

Politis gazetesi, koronavirüs salgını nedeniyle evlerinde kalmak zorunda olan Kıbrıslı Rumların en çok ne satın aldıkları konusunda bir araştırma yaptı.

Politis; “Karantina Döneminde Kıbrıslıların Tüketimi” başlıklı haberinde, Güney Kıbrıs’taki halkın, gelişmelerden korkmasına bağlı olarak süpermarketlerdeki rafları boşalttıklarını ve evlerini gıda depolarına dönüştürdüklerini yazdı.

Gazete, Retail Zoom’un Politis gazetesi adına yaptığı araştırma sonuçlarına yer verdi.

Habere göre araştırmada, 24 Şubat 2020’den 15 Mart 2020’ye kadar olan dönemde yapılan alış veriş, 25 Şubat 2019-1 Mart 2019 dönemiyle kıyaslandı.

Toplam olarak süpermarketlerde ve diğer mağazalarda satın alınan 110 ürünün satışından elde edilen cironun incelendiğini yazan gazete, 2019 yılının 25 Şubat-17 Mart tarihli üç haftalık döneminde vatandaşların 13 milyon 204 bin 350 Euro harcadığını, 2020 yılının 24 Şubat-15 Mart döneminde ise bu rakamın, yüzde 31 artarak 17 milyon 356 bin 350 Euro’ya çıktığını belirtti.

Gazete, en çok tuvalet kağıdının satın alındığına dikkati çekerken; sabun, temizlik ve hijyen ürünlerinin de satışında yüzde 100’lük artışın söz konusu olduğunu belirtti.

Süpermarketlerin cirolarının, insanların dışardan yiyecek almaması, restoran ve kafelerin kapalı olması nedeniyle arttığını yazan gazete, makarna ve tuvalet kağıdındaki satışların artışının (tüm dünyada olduğu gibi) “panic buying’”den kaynaklandığını belirtirken, insanların evde kalmasına bağlı olarak bisküvi, cips, kuru yemiş gibi ürünlerin tüketilmesinde de artış olduğunu, bu tür ürünlerin aşırı tüketiminin diyetisyenlerin çözmeye çağrılacağı, başka sorunları beraberinde getireceğine dikkati çekti.

Evlerde yemek pişirilmeye başlanmasıyla, yemek pişirmek için gerekli olan, tuz, baharat, şeker, un gibi malzemelerin satışında da artış olduğunu belirten gazete, çocukların evde olmasına bağlı olarak yiyecek gereksinimlerinin (atıştırmalık, tatlı) çoğaldığına dikkati çekti.

Gazete, genel olarak en çok paranın paketlenmiş gıda (%64) ve kişisel hijyen (%68) ürünlerinde harcandığını belirtti.

Habere göre kişisel hijyen kategorisinde bulunan tuvalet kağıdı için 2019 yılında 270 bin 182 Euro, 2020 yılında ise 560 bin 39 Euro harcandı.

Paketlenmiş gıda kategorisindeki makarna için 2019 yılında 160 bin 440 Euro, 2020 yılında 376 bin 164 Euro harcandı.

Gazete diğer ürünlerinde de satış oranlarına yer verdi.