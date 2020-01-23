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Kıbrıslı Türkün arabanın bagajında Güneye yabancı uyruklu geçirmeye çalıştığı iddia edildi
Güney
23 Ocak 2020 Perşembe 22:28
Burhan Canbaz
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