Kiprianu: "Çavuşoğlu'nun açıklamaları kabul edilemez"

AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu, TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun son açıklamalarının “kabul edilemez olduğunu” öne sürdü ve “Kıbrıs müzakerelerini yeniden başlatma çabasını zehirlediğini” iddia etti.

Fileleftheros ve diğer gazetelere göre Kiprianu, düzenlediği basın toplantısında, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Crans Montana’da ortaya koyduğu Çerçeve’nin, Çavuşoğlu’nun açıklamasında dile getirdiklerini tatminkâr derecede kapsadığını öne sürdü.

Kiprianu, “Guterres Çerçevesi’nde siyasi eşitlikten de, Kıbrıs Türk toplumunun yönetime etkin katılımından da açıkça söz ediliyor ve ayrıca bir oy hakkı olacağı da açıkça söyleniyor ancak her yerde değil. Dolayısıyla Türkiye, Genel Sekreter’in çerçevesine itirazı varsa bunu açıkça söylesin ve müzakereleri yeniden başlatma çabasında ortaya çıkacak sorunların sorumluluğunu alsın” dedi.

AKEL Genel Sekreteri, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’e ise şu sözlerle seslendi:

“Kıbrıslıdırlar, düşüncelerini ve kararlarını yönlendirmesi gereken şey Kıbrıs’ın ve Kıbrıs halkının bütününün çıkarlarıdır. Kendilerini tarihi sorumluluklarını almaya, Berlin’e referans şartlarında sonuca varmamız için işbirliği niyetiyle gitmeye çağırıyoruz. Türkiye engel koymaya devam ederse de, ortaya çıkacak olumsuz sonuçların sorumluluğunu alsın.”

Çavuşoğlu’nun açıklamasından sonra Türkiye’nin çözüm istediğini düşünüp düşünmediği sorulan Kiprianu, “biz, (Türkiye’nin) çözüm isteyip istemediğinin ortaya çıkması için net konuşmaya zorlayacak şekilde davranmalıyız. İstemiyorsa, sorumluluğu o alsın. Ortaya çıkacak muhtemel çıkmaz konusunda işaret edilen biz olmayalım” cevabını verdi.

Gazete ayrıca, AKEL, Türkiye İşçi Partisi ve Kıbrıs Türk Sol Hareket partilerinin kısa süre önce görüştüklerini ve “Garantilerin ve Yabancı Askerlerin Olmadığı Bağımsız ve Birleşik Kıbrıs” başlıklı ve liderler arasındaki müzakerelerin en kısa sürede yeniden başlaması talebinin yer aldığı bir ortak açıklamaya imza attıklarını yazdı.

“TUZAKLARA DİKKAT ET, TEHLİKELERİ SAĞDUYU İLE YÖNET”

Alithia “Andros Kiprianu: Çavuşoğlu Çabayı Dinamitliyor… M. Sizopulos: Başkan Üçlü Görüşme ve Referans Şartlarındaki Gizli Tuzakları ve Tehlikeleri Sağduyuyla Yönetsin” başlıklı haberinde, EDEK Başkanı Marinos Sizopulos’un referans şartlarında ve Berlin’de yapılması beklenen üçlü görüşmede tuzaklar ve ciddi tehlikeler gördüğünü ve Rum Yönetimi Başkanı’na bu tuzaklardan kaçmaya, üçlü görüşmeyi de “sağduyuyla” yönetmeye çağırdığını yazdı.

Habere göre Sizopulos “tehlikeli sularda yüzüyoruz, bu doğrulandı. Bu nedenle Başkan da çok dikkatli olmalı, beklenmekte olan görüşmeyi büyük bir sağduyu ile yönetmeli çünkü tuzaklar her zaman olacak” ifadelerini kullandı.

Şu anda tartışılmakta olan referans şartlarının “süreç içerisinde müzakere olanağı ve özellikle Rum Yönetiminin müzakere pozisyonu açısından çok ciddi tehlikeler yaratacak bir çerçeve” olduğu görüşünü de ortaya koyan Sizopulos, “her üç referans şartının da bizim taraf açısından çok olumsuz, Türkiye için olumlu olduğunu söyleyebilirim” ifadesini kullandı.

FİNLANDİYA BM PROSEDÜRÜNDEN BAŞKA YÖNTEM GÖRMÜYOR

Aynı gazetenin “Finlandiya, Berlin Hakkında: Müzakerelerin Yeniden Canlandırılmasını Gündeme Getirsin” başlıklı haberine göre Finlandiya Dışişleri bakanı Pekka Havisto, “Finlandiya dönem başkanlığının ve Finlandiya hükümetinin Kıbrıs sorununa BM çerçevesindeki prosedürün dışında bir prosedür söz konusu olmadığı görüşüne sahip olduğunu” söylediği.

Habere göre Rum Haber Ajansı’na (KİPE) konuşan Havisto, Berlin üçlü görüşmesi öncesinde devam etmekte olan perde gerisini değerlendirirken, BM Genel Kurul toplantısı sırasında, Genel Sekreter’in Finlandiya’ya çözüm prosedürünün yeniden canlandırılması için ne olabileceğini sorduğunu söyledi ve şöyle devam etti: “BM himayesindeki prosedürden başka yöntem görmüyoruz. Bu prosedürü destekliyoruz, bütün çabalara desteğimiz var ve Berlin görüşmesi de, müzakerelerin canlandırılmasını gündeme getirirse çok olumlu olacak.”

Güncelleme Tarihi: 20 Kasım 2019, 11:51