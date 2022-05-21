Lefkoşa’nın Rum kesiminde “cephanelik” bulundu

Lefkoşa’nın Rum kesiminde, Makedonitissa yöresinde depo olarak kullanılan bir binada “cephanelik” bulundu.

Fileleftheros’un haberine göre, 2017 yılına kadar bir taşeron firmanın mülkiyetinde olan binayı bir inşaat şirketinin satın alması üzerine depoda yapılan temizlik çalışmaları sırasında, içinde silah ve patlayıcı bulunan bir bavul tespit edildi.

Rum polisi olay yerinde yaptığı aramada, bavulda bir boş tabanca, şarjörü takılı bir tabanca, karabina (tüfek) tarzı bir silah, bir revolver, 4 adet fünye, 4 kalıp patlayıcı madde ve 152 adet canlı mermi tespit etti.

Gazete polisin, bavulun kime ait olduğunu tespit etmek için umudunu parmak izi ve DNA testlerine bağladığına dikkat çekti.