Liderlerden “bol gazlı raporlar”

Rum basını, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’e gönderdikleri raporlarda hidrokarbonlara yer verdiğine dikkat çekti.

Fileleftheros haberi “Bol Gazlı Raporlar… Enerji Konuları Akıncı ve Anastasiadis’in Çok Sayfalı Görüşlerinde Referans Noktası” başlığıyla manşete çekti.

Edindiği bilgilere dayanarak Anastasiadis’in “hidrokarbonların iki lider arasındaki görüşmeler sırasında hiçbir zaman müzakere konusu olmadığı” görüşünü ortaya koyduğunu yazan gazete, “Mustafa Akıncı, enerji ile ilgili önerisini bu yolla ortaya koymak için kendisine verilen fırsatı kullandı” ifadesine yer verdi.

Habere göre Anastasiadis, Güvenlik Konseyi’nin yönelttiği üç soruya cevap verdiği raporunda, Guterres’e gönderdiği bütün mektuplarda yer verdiği doğal gaza, Genel Sekreter’in Kıbrıs geçici Özel Danışmanı Jane Holl Lute’un önerisine, Güven Yaratıcı Önlemlere (GYÖ) de yer verdi.

Rum tarafınca, son iki yıldır (Crans Montana ve sonrasında) yapılan faaliyetlere yer veren Anastasiadis, “9 Ağustos belgesine katkı yapan” desantralize (ademimerkeziyetçi) federasyon önerisine vurgu yaptı; raporu aracılığıyla, Rum tarafının önerdiği 21 GYÖ’ye atıfta bulundu.

“YETKİLERİN ÇOĞU DEVLETLERDE, GERİYE KALANLAR MÜZAKERE KONUSU”

Anastasiadis’in, “daha çok yetkinin devletlere verildiği, geriye kalanların da müzakere konusu olduğu iki bölgeli iki toplumlu federasyon çerçevesi içerisinde olduğu” belirtilen raporunda, Genel Sekreter’in Crans Montana’da sunulan çerçevesine de atıf yaparak Rum tarafının Çerçeve’ye dair tez ve yaklaşımlarını yazdığı kaydedildi.

Genel Sekreter’e, Türkiye’nin, Rum tarafının tek yanlı ilan ettiği münhasır ekonomik bölge içerisindeki faaliyetlerini de şikayet eden Anastasiadis, “ara bölgede ihlaller bulunduğu” ve Kapalı Maraş’ı iskâna açma tehditleri yapıldığı iddialarına yer verdi, “bunlar uygun ortam oluşturulmasına yardımcı olmayan eylemlerdir” ve “Hidrokarbonlar hiçbir zaman müzakere konusu olmamıştır” ifadelerini kullandı.

Gazete edindiği bilgilere dayanarak Anastasiadis’in dün Atina’da görüştüğü Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’e BM Güvenlik Konseyi’nin talebi üzerine Rum tarafınca hazırlanan rapor hakkında hem bilgi verdiğini hem de bir kopyasını ilettiğini yazdı.

Habere göre Rum Sözcü Prodromos Prodromu, Anastasiadis’in, müzakerelerin yeniden başlaması için bugüne kadar harcadığı bütün çabalar, sunduğu bütün öneriler ve önerdiği güven yaratıcı önlemleri içeren raporunu halihazırda Güvenlik Konseyi’ne sunduğunu açıkladı.

Prodromu Anastasiadis’in Kiriakos Miçotakis’e de bilgi verdiği raporunda, 25 Kasım’daki üçlü görüşmede özlü müzakerelerin yeniden başlamasına kararlı bir adım olması için Genel Sekreter’le ve Cumhurbaşkanı Akıncı ile işbirliği yapmaya hazır olduğunu açıkça ortaya koyduğunu da kaydetti.

Anastasiadis-Miçotakis görüşmesinde Kıbrıs sorunundaki son gelişmelere ve ortak ilgi alanındaki konulara dair karşılıklı bilgilendirme yapıldığını ve 25 Kasım’da Berlin’de yapılacak üçlü görüşmenin masaya yatırıldığını anlatan Prodromu, “Başbakan Miçotakis Genel Sekreter’in müzakereleri yeniden başlatma çabasına destek ve Yunanistan’ın katkıda bulunmaya hazır olduğunu beyan etti” dedi.

Gazete, Yunanistan Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopulos’un, görüşmeleri sırasında Anastasiadis’e ve Rum Yönetimine “ezeli ve sarsılmaz” destek beyanında bulunduğunu yazdı.

Habere göre, Pavlopulos, Kıbrıs sorununun ikili değil, AB ve uluslararası mesele olduğunu, çözümünde de Avrupa müktesebatının tamamının bütün ön şartlarına riayet edilmesi gerektiğini savundu.

Pavlopulos, federal devlet tezini yineledi ve “işgal askerlerinin ve garantilerin manası yok. Kıbrıs MEB’indeki ihlallerine müsamaha göstermeyeceğiz. Deniz Hukuku Türkiye’yi bağlar. Türkiye’nin imparatorluk hayalleri acayip ama tehlikelidir” iddialarında bulundu.

Politis “Dikkatler Üçlü Görüşmede… Anastasiadis’in Raporunun İçeriği” başlıklı haberinde Anastasiadis’in desantralize federasyon, doğal gaz önerisi ve 21 maddelik GYÖ’lerini öne çıkardığı raporunda, Rum tarafının, arzu edilen sonuca varılması için prosedürün nasıl ilerlemesi gerektiğine dair görüşüne de yer verdiğini yazdı.

“REFERANS ŞARTLARI MÜZAKERELERİN BAŞLAMA ZEMİNİNİ BELİRLEYECEK TEK BELGE OLMALI”

Habere göre raporda, “9 Ağustos’taki Akıncı-Anastasiadis görüşmesinde uzlaşılan üç nokta da dahil, referans şartlarında en kısa sürede mutabakatın şart olduğu” görüşüne yer verildi.

Gazete bu noktada, “Rum tarafının ilgili yakınlaşmalarda kaydedildiği şekliyle siyasi eşitliği kabul ettiğini göstermenin” hedeflendiğini yazdı. Haberde Rum tarafı açısından referans şartlarının “müzakerelerin yeniden başlaması zeminini belirleyecek tek belge olması” gerektiği de kaydedildi.

Haravgi “Güvenlik Konseyi’ne Raporda ‘Biz ve Türkiye’… Başkan Anastasiadis Tarafından Yunan Başbakan’a Da Verildi” başlıklı haberinde, BM Güvenlik Konseyi’nin, BM Barış Gücü’nün görev süresinin uzatılmasıyla ilgili son kararı ile liderlerden 15 Kasım’a kadar sunmak üzere, müzakere tarihinde ilk kez böyle bir not istediğine dikkat çekti.

“İKİ BÖLGELİ İKİ TOPLUMLU FEDERASYON KABUL EDEBİLECEĞİMİZ EN ÜST LİMİTTİR”

Haberde Yunanistan Cumhurbaşkanı Pavlopulos’un, Anastasiadis’le görüşmesi sırasında “Kıbrıs Cumhuriyeti ancak federal devlet olabilir” dediği yazıldı ve söyledikleri şöyle kaydedildi:

“Konfederasyonun birincil Avrupa hukukuna göre manası yoktur çünkü Avrupa müktesebatının konfederal bir devlet tarafından uygulanması olanağı yoktur. Bunlar, Türkiye’nin anlaması gereken şeylerdir. Kıbrıs AB’nin ve Euro bölgesi çekirdeğinin ayrılmaz parçasıdır, dolayısıyla Kıbrıs sorununa bulunacak çözüm uluslar arası hukuka ve Avrupa hukukuna saygı göstermek dışında Avrupa müktesebatının bütün ön şartlarını da yerine getirmelidir. Avrupa müktesebatı da Kıbrıs Cumhuriyeti’nin çözümden sonra ancak federal devlet olarak var olabileceğini belirtir.”

Gazete Pavlopulos’un geçen hafta da Selanik Subaylar Kulübü’nde yaptığı konuşmada “iki bölgeli iki toplumlu federasyon, kabul edebileceğimiz en üst limittir” dediğine dikkat çekti.

Alithia haberi “Müzakerelerin Yeniden Başlamasına Yönelik Eylemlerini Kaydetti… Anastasiadis’in Güvenlik Konseyi’ne Çok Sayfalı Raporu… Başkan Atina’daki Görüşmelerinde Kiriakos Miçotakis’e, Pavlopulos’a ve Çipras’a Bilgi Verdi, 25 Kasım’da Berlin’deki Liderler Görüşmesi Konusunda Koordinasyon Yapıldı” başlık ve spotlarıyla aktardı.

