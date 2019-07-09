Liderlerle cep telefonu ile iletişim konusunu görüşecek

BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar’ın yarın Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’le yapacağı görüşmelerde Kıbrıs’taki iki taraf arasında cep telefonlarıyla iletişimin sağlanması ve Güven Yaratıcı Önlemleri ele alacağı iddia edildi.

Fileleftheros, cep telefonlarıyla iletişimin sağlanabilmesi yönündeki önlemin hayata geçirilmeye çok yakın olduğunu, sadece bazı teknik konuların kaldığını belirtti.

Haberde, cep telefonlarıyla iletişimin maliyetinin kullanıcılar için caydırıcı olmaması konusunda KKTC’deki operatörlerin çalışmalarının tamamlandığı öne sürüldü.

Spehar’ın 19 Temmuz tarihinde BM Güvenlik Konseyi üyelerini bilgilendirmek için New York’a gideceği de hatırlatıldı.