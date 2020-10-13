Limasol ve Güney Lefkoşa’da ek önlemler

Güney Kıbrıs’ta Sağlık Bakanlığı, Limasol ve Güney Lefkoşa’da koronavirüs vaka sayısının artması nedeniyle ek tedbirler aldı.

Alithia gazetesi, Sağlık Bakanlığı’nın, son günlerde artan ve özellikle iş yerlerinde ve aile toplantılarında kaydedilen Covid-19 vakalarının artması nedeniyle Güney Lefkoşa ve Limasol’da, bugünden başlayarak 23 Ekim’e kadar sürecek ek tedbirler aldığını yazdı.

Habere göre Rum Sağlık Bakanlığı bu çerçevede, düğün ve vaftiz törenlerdeki tebrikleri, kokteyl partileri yasaklarken, ev ve kamu alanındaki toplanma yerlerinde 10 kişiyi geçmeyecek şeklindeki düzenlemenin de devam etmesine karar verdi.

Gazete, kilise, cami ve diğer dini ibadet yerlerindeki kişi sayısının ise geçerli olan protokoller temelinde 75 kişiyi geçmeyeceğini, spor müsabakalarının seyircisiz olarak yapılacağını, sinema, tiyatro gibi yerlerdeki kişi sayısının ise iç mekanlarda 75, dış mekanlarda ise 150 olarak sınırlandırıldığını kaydetti.

İKİ BEBEK VE 7 HEMŞİRELİK OKUYAN ÖĞRENCİ COVİD-19

Alithia gazetesi bir başka haberinde, Güney Lefkoşa’daki Makarios Hastanesi’nde iki bebeğin koronavirüs tedavisi gördüğünü yazdı.

Habere göre Makarios Hastanesi Pediatri Bölümü Müdürü Avraam İlia, bebeklerden birinin 17 günlük, diğerinin ise 12 aylık olduğunu, yüksek ateş şikayetiyle hastaneye başvurduklarını belirtti.

İlia, her iki durumda da, bebeklerin aile yakınlarında Covid-19 vakalarının bulunduğuna dikkati çekti.

Gazete aynı haberinde, Teknoloji Üniversitesi’nde (TEPAK) hemşirelik okuyan ve staj yapan 7 öğrencinin testinin de pozitif çıktığını, üniversitenin ise bu kişilerle temas edenlerin, 14 gün ev karantinasına girmesi çağrısında bulunduğunu yazdı.

41 YENİ VAKA

Öte yandan Fileleftheros ve diğer gazeteler, Güney Kıbrıs’ta dün, 41 yeni vakanın açıklandığına dikkati çekerken vaka sayılarının Nisan ayındaki vaka sayılarını anımsattığını yazdılar.

KOVİD-19’UN EĞİTİME ETKİSİ

Fileleftheros gazetesi bir başka haberinde, Sağlık Bakanlığı’nın, okullarda koronavirüse bağlı olarak aldığı ek tedbirlerin maliyetinin ağır olduğunu yazdı.

OKULLARDA KORONAVİRÜS ÖNLEMLERİ İÇİN 1 MİLYON EURO HARCANDI

Gazete elde ettiği bilgilere atıfta bulunarak, Eğitim Bakanlığı’nın 2020-2021 öğretim yılı için koronavirüs nedeniyle okullarda oluşan gereksinimler için, yaklaşık 1 milyon Euro harcamak zorunda kaldığını belirtti.

Habere göre, yeni sıralar için 265 bin, birleştirilmiş sıralara 275 bin, sıralardaki akrilik ayırıcılar ve diğer malzemelere 300 bin, dezenfektan gibi malzemelere 115 bin Euro olmak üzere toplamda 955 bin Euro ödeme yapıldı.

Gazete, Eğitim Bakanlığı’nın ayrıca uzaktan eğitim için, okullardaki internet ağının geliştirilmesi için Telekomünikasyon Dairesi CYTA’ya 150 bin, abonelik için 400 bin, tablet alımı için 240 bin Euro’ya da ihtiyacının da bulunduğunu yazdı.