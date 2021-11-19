Londra'da temaslar yaptı

AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu, Brüksel’den sonra, temaslarda bulunmak için gittiği Londra’da İngiltere Dışişleri Bakanlığı Avrupa Konularından Sorumlu Müsteşarı Wendy Morton ile bir araya geldi.

Haravgi gazetesi, AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu’nun görüşme sırasında partisinin, Kıbrıs sorunundaki endişelerini ve önerilerini dile getirdiğini yazdı.

Habere göre, Stefanu yaptığı açıklamada, Morton’un, Türkiye’nin faaliyetlerine bağlı olarak Kıbrıs sorununda var olan ve sürmekte olduğunu savunduğu çıkmaza ilişkin endişelerini paylaştığını söyledi.

Kıbrıs sorunundaki çıkmazın kırılması ve müzakerelerin Crans Montana’da kaldığı yerden yeniden başlaması için çabaların devam etmesi yönündeki AKEL’in pozisyonunu da Morton ile ele aldıklarını söyleyen Stefanu, görüşmede AKEL’in Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’e sunduğu Kıbrıs sorununa ilişkin önerileri konusunda da Morton’a bilgi verdiğini ifade etti.

Görüşmeyi “çok yararlı” olarak nitelendiren Stefanu, Kıbrıs sorunundaki müzakerelerin yeniden başlaması perspektifine ilişkin olarak temas halinde olmaya da devam edeceklerini belirtti.

Stefanu, Morton ile görüşmesinden önce, Avam Kamarasında, İşçi Partisi Barış ve Silahsızlanma gölge Müsteşarı Fabian Hamilton ile de bir araya gelerek Kıbrıs sorununu ele aldı.