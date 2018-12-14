Macaristan Dışişleri Bakanı Güney Kıbrıs'ta

Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanı Peter Szijjarto’nun, çalışma ziyareti için Güney Kıbrıs’ta bulunduğu bildirildi.

Szijjarto’nun Güney Kıbrıs temasları çerçevesinde bugün Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’le görüşeceğini yazan Fileleftheros gazetesi, iki bakanın görüşmelerinde iki ülke ilişkilerini gözden geçireceklerini, aynı zamanda ortak ilgi alanlarına giren bölgesel ve uluslararası konular hakkında fikir alışverişinde bulunacaklarını kaydetti.

Görüşmede ele alınacak konular arasında, İngiltere’nin AB’den çıkışı (Brexit), 2021–2027 çok yıllık maliye bütçe çerçevesi, mülteci konusu, enerji ve diğer konuların bulunacağını belirten gazete, Hristodulidis’in Szijjarto’yu, BM Genel Sekreteri’nin müzakerelerin Crans-Montana’da kaldığı yerden yeniden başlamasına ilişkin çabası ışığında, Kıbrıs sorunundaki gelişmelerle alakalı bilgilendirme fırsatı bulacağını da yazdı.

İki bakanın, görüşmenin hemen ardından Dışişleri Bakanlığı’nda yer alacak bir törenle enerji alanında iş birliği memorandumuna imza koyacaklarını da bildiren gazete, ardından da Macaristan’ın Güney Kıbrıs’taki elçilik ofisinin açılışının yapılacağını kaydetti.

Politis ise haberinde, Macar Bakan’ın, Rum Tarım Bakanı Kostas Kadis’le de görüşeceğini ve görüşmede su kaynaklarının idaresi konusunun ele alınacağını bildirdi.

Güncelleme Tarihi: 14 Aralık 2018, 12:00