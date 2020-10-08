Maraş konulu haberler rum gazetelerinde yer almaya devam ediyor

Maraş’ın kıyı ve sahil şeridinin açılması ve Rum tarafının konuyla ilgili girişimlerine dair haberler, Rum gazetelerinde geniş bir şekilde yer almaya devam ediyor.

Alithia gazetesi manşetten ve iç sayfadan “Maraş ve Su’yla İlgili Hamleleri Erdoğan ve Tatar İçin Bumerang- Güvenlik Konseyinin Açıklamasını Beklerken- Maraş’taki Türk Düzenlemelerinin Hükümet Tarafından Her Yöne Şikâyet Edilmesi” başlıklarıyla geniş yer ayırdığı haberinde, Rum hükümetinin, kapalı bölge Maraş’taki “yeni Türk meydan okuması” konusunda, BM Güvenlik Konseyi tarafından bir kınama açıklaması yapılması beklentisinde olduğunu yazdı.

Maraş’ın kıyı ve sahil şeridinin bugün açılacağına dair açıklamanın ardından, Rum kesiminin BM Güvenlik Konseyine başvurduğunu kaydeden gazete, BM Güvenlik Konseyi başkanı tarafından yarın akşamüzeri gerçekleştirilecek olan toplantının ardından açıklama yapılmasının beklendiğini belirtti.

Haberde, hedeflenen şeyin, kararın iptal edilmesinin istenmesi aynı zamanda Maraş’la ilgili 550 ve 789 sayılı kararlara olan taahhüdün yinelenmesi olduğuna işaret etti.

Dün RİK’e yaptığı açıklamada, Rum tarafının hem BM Güvenlik Konseyinin beş daimi üyesi, hem de bizzat BM Genel Sekreteriyle temas içerisinde olduğunu dile getiren Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, konunun hem önümüzdeki Pazartesi günü gerçekleştirilecek olan AB Dış İlişkiler Konseyi, hem de 15 Ekim’de gerçekleştirilecek olan Avrupa Konseyinin gündemine alınmasının istendiğini ifade etti.

Konu hakkında Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov yanı sıra Amerikalılarla da iletişim kurulduğunu yazan gazete, buna paralel olarak AB’den yeni bir kınama açıklaması beklendiğine de işaret etti.

Almanya ve Rusya’nın da dün konu hakkında kınama açıklamaları yaptıklarını belirten gazete, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in de dün, konunun ele alınış yöntemi konusunda koordine olunması için Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’le görüştüğünü aktardı.

Anastasiadis’in Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel’le de konu hakkında telefonda görüştüğü belirtildi.

KUSİOS

Rum Hükümeti Sözcüsü Kiriakos Kusios ise konuyla ilgili açıklamasında, diplomatik misyonlarının sürekli olduğunu belirterek, Türkiye’nin BM Güvenlik Konseyinin kararlarını ihlal etmesini engellemek için ellerinden geleni yapacaklarını öne sürdü.

Bunun müzakerelerin devam etmesine ilişkin ortamı kötüleştiren bir hareket olduğu iddiasında bulunan Kusios, bunun hem kritik bir anda gerçekleşen bir gelişme, hem de KKTC’deki Cumhurbaşkanlığı seçimi süreciyle bağlantılı olabileceğine işaret etti.

Kusios, bunun her halükarda hiçbir şekilde kabul edemeyecekleri ciddi bir gelişmeden ibaret olduğunu ve bunu kınadıklarını yineledi.

Rum kesiminin BM Güvenlik Konseyinden ne istediğine dair bir soruya karşılık ise Kusios, yeni bir karar çıkmasını istemeyeceklerini belirterek, kararların orada ve var olduklarını aynı zamanda kararları tekrar tekrar teyit ettiklerini dile getirdi.

Rum Yönetiminin başvurusunun ardından, geçtiğimiz yılın Ekim ayında BM Güvenlik Konseyi başkanının konu hakkında bir açıklama yaptığını da anımsatan Kusios, arzu ettikleri şeyin belirli kararların tam anlamıyla yeniden onaylanması aynı zamanda BM Genel Sekreterinin de dün yinelediği gibi bu kararlara yönelik taahhüdün teyit edilmesi olduğuna işaret etti.

Rum hükümetinin durumla başa çıkmak için nasıl hazırlık yaptığına dair bir soruya ise Kusios “Rum Ulusal Konseyinin geçtiğimiz gün oybirliğiyle yaptığı açıklamayla buna cevap verdiğini” ifade etti.

Rum Ulusal Konseyinin Kıbrıs sorununun çözülmesi için müzakerelere gidilmesi konusundaki taahhüt ve kararlılığını ifade ettiğini de dile getiren Kusios, Rum Ulusal Konseyinin oybirliğiyle alınmış bir kararı bulunduğunu da anımsattı.

Kusios, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in “tehditler altında ve oldubittilerle müzakerelere gidilemeyeceğine dair beyan edilmiş bir tezi bulunduğunu” ve bunun Rum Ulusal Konseyinin geçtiğimiz günkü açıklamasında da yer aldığını ifade etti.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis tarafından BM Genel Sekreterine gönderilecek mektup konusunda ise Kusios, konuların bunun haricinde hem kurumlara, hem de BM Güvenlik Konseyi daimi üyelerinin gündemine yazılı olarak getirileceğini sözlerine ekledi.

Bu arada gazete, Kıbrıslı Rum film yapımcısı Tasos Dimitriadis’in kendi güvenliğini tehlikeye atarak dün kapalı bölge Maraş’a girdiğini ve bölgede yapılan çalışmaları filme aldığını kaydetti.

Dimitriadis’in Maraş’la ilgili tecrübesini Omega’ya anlattığı ifade edildi.

Politis gazetesi ise “Bir Deniz Kıyısı Hükümeti Devirdi- Maraş’ın Kıyı Şeridi Bugün 46 Yılın Ardından Açılıyor- Ersin Tatar Yalnız Kaldı- Maraş Siyasi Depreme Neden Oldu- Kınama Ama Aynı Zamanda Diyalog” başlıklı haberinde, Rum hükümeti cephesinde, Maraş’ın sahil şeridinin açılmasına ilişkin karara rağmen, dikkatlerin BM Genel Sekreterinin Kıbrıs sorunundaki diyaloğun yeniden başlaması çabasından uzaklaştırılmaması gibi bir algı hakim olduğunu yazdı.

Haberde, sözde “Maraş Belediyesinin” bugün Derinya barikatında sembolik bir protesto etkinliği düzenleyeceği de belirtildi.

Haravgi gazetesi ise konuyla ilgili haberlere “Maraş İçin Her Yerde Protestolar, Mektuplar ve İtirazlar- Cuma Güvenlik Konseyi Toplanıyor, Başkanlık Açıklaması İstenecek- Kıbrıslı Rum Partilerden Tepkiler, Eleştiriler ve Korkular- Özersay’ın Partisi Tatar Yüzünden Sahte Hükümetin Dışında- Maraş’a Giriş Bugün Açılıyor- Maraş Kökenliler BM ve AB’den Koruma Talep Ediyor” başlıklarıyla yer verirken, Rum kesimindeki OELMEK, OLTEK ve POED isimli eğitim örgütlerinin açıklamasına yer verdi.

Gazeteye göre OELMEK, OLTEK ve POED isimli eğitim örgütleri yaptıkları ortak açıklamada, BM Genel Sekreteri, BM Güvenlik Konseyi ve Avrupa Komisyonunu “bu kabul edilemez faaliyetin engellenmesi ve Maraş’ın yasal sakinlerine iade edilmesine dair BM Güvenlik Konseyi kararlarının uygulanması için kararlı ve sonuç getirici bir şekilde müdahalede bulunmaya çağırdı.”

Örgütler ortak açıklamada “bu faaliyetin önlenmesi için yerel ve/veya uluslararası aşamada ortak bir faaliyet üstlenilmesi için, meseleyi ilgili Kıbrıs Türk eğitim örgütleriyle tartışmaya açacaklarını” da belirttiler.

Gazete, OELMEK, OLTEK ve POED’in Kıbrıs Türk eğitim örgütleriyle ortak hareket edilmesini önerdiklerini ekledi.

Gazete, başka bir haberinde ise sözde “Maraş Belediyesinden” bir heyetin dün Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’le bir araya geldiğini yazdı.

Heyetin Hristodulidis tarafından “BM Güvenlik Konseyi başkanlığından, Türk tarafının kararının kınanması ve iptal edilmesinin talep edileceği” konusunda bilgilendirildiğini yazan gazete, belediyenin ise yaptığı açıklamada “BM ve AB’den, Maraş’ı ve Kıbrıs’ı, Türk tarafının aşırı isteklerinden korumasını istediğini” iletti.

Haberde, belediyenin AB kurumsal organlarının tümünün başkanları ile BM Güvenlik Konseyi 5 daimi üyesine mektup göndereceği, aynı zamanda beş daimi üyenin Kıbrıs’taki büyükelçileriyle yeni tur görüşmeler yapılmasını isteyeceği de ifade edildi.

Maraş konulu haberler Fileleftheros’ta ise “Maraş’ı Satranç Tahtası Yaptılar- Ankara’dan Müzakere Zemininin Bozulması İçin Taktik Hareketleri- Lefkoşa BM Güvenlik Konseyi Tarafından Güçlü Bir Açıklama Yapılması İçin Ağırlığı New York’a Veriyor- Kontrollü Reaksiyon” başlıklarıyla yer buldu.