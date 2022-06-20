Margaritis Schonas: “Kıbrıs Türk liderliğine sorumluluk verme yolunu bulacağız”

Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Margaritis Schinas, KKTC’yi kast ederek “Mülteci akışının sınırlandırılması için Kıbrıs Türk liderliğine sorumluluk verme yolunu bulacağız. Kıbrıs Cumhuriyeti’nin, Yeşil Hat’taki varlığını organize etmesine yardımcı olacağız” dedi.

Fileleftheros’un haberine göre Schinas dün akşamüzeri Rum İçişleri Bakanı Nikos Nuris eşliğinde Purnara Mülteci kampını ziyaret etti.

Ziyaretinin, şubat ayında Rum Başkanlık Sarayı’nda Nuris ile imzaladıkları AB-Güney Kıbrıs yapısal işbirliği memorandumunun devamı niteliğinde olduğunu söyleyen Schinas, Purnara’da, şubat ayındaki ziyaretinden bugüne kadar birçok iyileşme saptadığını söyledi. Schinas yeni kurulmakta olan “Limnes” mülteci kampına da 72 milyon Euro tutarında finansman sağlayacaklarını ekledi.

Margaritis Schinas Yeşil Hat’tın, mülteciler meselesinin doğrudan yönetimi konusunda “AB’deki özel bir durum olduğunu” söyledi, “bu fenomeni, öncelikle Kıbrıs Türk liderliğine bu akışların sınırlandırılmasında sorumluluk vererek göğüslememiz gerek” ifadesini kullandı.

Gazete haberinin girişinde kullandığı “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Yeşil Hat’taki varlığını organize etmesine yardımcı olacağız” ifadesini haber içerisinde detaylandırmadı.

Aynı gazete Rum yönetimine sığınma başvurusunda bulunan kişi sayısının 2022’nin ilk beş ayı içerisinde 9 bin 647’ye ulaştığını bu yılki başvurularla birlikte son 2.5 yıl içerisinde yapılan toplam başvuruların 30 bine ulaştığını kaydetti.