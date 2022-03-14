Matsis: “Bir adam-bir oy ilkesi”nin (one man-one vote) Kıbrıs’taki tüm yasal vatandaşlar için uygulanmalı"

Eski DİSİ Başkanı ve eski Avrupa Parlamentosu Milletvekili Yannakis Matsis, “bir adam-bir oy ilkesi”nin (one man-one vote) Kıbrıs’taki tüm yasal vatandaşlar, yani Kıbrıslı Türkler ve Rumlar için uygulanması gerektiğini söyledi.

Fileleftheros gazetesi, Arif Hasan Tahsin Vakfı’nın düzenlediği, çok sayıda Kıbrıslı Türk’ün katıldığı etkinlikte konuşan Matsis’in “Kıbrıs Cumhuriyeti”nin korunması, sözde “Münhasır Ekonomik Bölge”de bulunan 13 parseldeki tüm onaylı lisansların değerlendirilmesi, 13 parselden istifade edilmesine yönelik AB ve İngiltere ile etkin iş birliğinin ilerletilmesi ve Kıbrıslı Türk örgütlerin paralel Rum örgütlerle kademeli olarak yakınlaşması için yükseltilmesi gerektiğini söylediğini yazdı.

Habere göre Matsis, iki toplumlu ve iki bölgeli federasyon çözümünün kabul edilmemesi durumunda, “Kıbrıs Cumhuriyeti”nin artık var olmayacağını vurguladı.