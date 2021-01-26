Mavroyannis’e göre konferans Greentree’de yapılacak

Kıbrıs Rum Müzakereci Andreas Mavroyannis, Kıbrıs sorunu çözüm çabaları çerçevesinde gerçekleştirilecek olan gayrı resmi beşli konferansın New York’un Long Island bölgesindeki “Greentree” çiftlik evinde gerçekleştirileceğini iddia etti.

Alithia ve diğer gazeteler, Kıbrıs Rum tarafının müzakerecisi Andreas Mavroyannis’in Kıbrıs sorununun çözümü çabaları çerçevesinde gerçekleştirilmesi öngörülen gayrı resmi beşli konferansın New York’un Long Island bölgesindeki Greentree çiftliğinde yapılacağını söylediğini yazdılar.

Habere göre, Mavroyannis, BM Daimi Temsilciliği görevinden ayrılması sebebiyle ABD’de yaşayan Kıbrıslı Rumlar tarafından düzenlenen bir etkinlikte yaptığı açıklamada, “Greentree’de gerçekleştirilecek beşli konferansın, arzu ettikleri bir hedef olduğunu ve bu fırsatın kaçırılmaması gerektiğini” ifade etti.

Mavroyannis, Kıbrıs Rum tarafı olarak Türkiye’nin, konferans sırasında tutum değiştirmesini umut ettiklerini ve Türkiye’nin “saldırgan politikalarını yeniden gözden geçirip değiştirmesi durumunda ilerleme kaydedilebileceğini” öne sürdü. Mavroyannis, kendilerinin ise, müzakereler için uygun ortamı yaratmaya ve Türkiye’nin “kapalı bölge Maraş ve doğal gaz sondajları gibi konularda yarattığı oldubittileri” sonlandırmaya çalışacaklarını iddia etti.

Mavroyannis, korona virüs salgını sebebiyle BM’deki görev ile müzakerecilik görevini koordineli yürütmesinin çok zor bir hal alması sebebiyle Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis tarafından daimi temsilci görevinden alındığını ve adaya geri çağırdığını belirtti.