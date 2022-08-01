Maymun çiçeği aşılarının Ağustos sonuna doğru Güney Kıbrıs'a gelmesi bekleniyor

Güney Kıbrıs Sağlık Bakanlığı İletişim Danışmanı Konstantinos Athanasiu, maymun çiçeği virüsüyle ilgili ilk aşıların Güney Kıbrıs’a Ağustos ayı sonuna doğru gelmesinin beklendiğini söyledi.

Fileleftheros gazetesinde yer alan habere göre, aşıları üreten şirketten kaynaklanan bir gecikme yaşandığını dile getiren Athanasiu, aşıya daha fazla ihtiyaç duyan ülkelerin, şu an önceliğe sahip olduğunu belirtti.

Athanasiu, maymun çiçeği salgınının Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından küresel acil durum ilan edilmesinin ardından, aşıların gönderilmesinin, her ülkenin epidemiyolojik durumu esas alınarak değerlendirildiğini ifade etti.

Geçtiğimiz Pazartesi günü Güney Kıbrıs’a 1400 doz maymun çiçeği virüsü aşısı gelmesinin beklendiğini anımsatan gazete, DSÖ’nün salgını küresel acil durum ilan etmesinin akabinde, aşı teslimatı konusunda ciddi sayıda vakaya sahip olan ülkelere öncelik tanındığını ekledi.