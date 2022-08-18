"Menşe İsmi Korumalı Ürün" ibareli hellimlerin satışına başlanamadı

Menşe İsmi Korumalı (MİK) ürün ibareli hellimlerin hâlâ Güney Kıbrıs’taki marketlerde satılmadığı bildirildi.

Alithia gazetesi, hellimin “Menşe İsmi Korumalı” ürün ibaresiyle üretilmesi için, küçükbaş ve büyükbaş hayvan üreticileri ile peynir üreticileri arasında anlaşma imzalanmasının üzerinden bir ay geçmiş olmasına ve denetim ve sertifikasyon sistemine katılım sürecinin tamamlanmış olmasına rağmen, henüz hellim satış noktalarındaki görüntünün değişmediğini yazdı.

Gazete, elde ettiği bilgilere dayanarak süpermarket zincirlerinde düne kadar MİK ibareli hellimlerin bulunmadığını kaydetti.