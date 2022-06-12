Miçotakis cuma günü Güney Kıbrıs’a gidecek

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’in, DİSİ’nin 17-18 Haziran’da gerçekleştirilecek kongresine katılmak üzere Güney Kıbrıs’a gideceği ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’le koordinasyon görüşmesi yapacağı bildirildi.

Fileleftheros’un “Atina ve Lefkoşa Koordine Oluyor… Miçotakis ve Anastasiadis, Türk Provokesini Ele Alacak” başlıklı haberine göre, Miçotakis ile Anastasiadis cuma günü saat 11.00’de Rum Başkanlık Sarayı’nda görüşecek.

Rum Yönetimi Başkanlığı Basın Sözcüsü Andreas Yosif, Saray’daki görüşme için “özellikle bu dönemde kapalı Maraş’ta devam etmekte olan Türk provokesi ve Türkiye’nin gerek Kıbrıs’a gerek Yunanistan’a yönelik kabul edilemez ve tahrikkar tavrı ile Türkiye’nin Kıbrıs sorununun çözümüne dair revizyonist yaklaşımı masaya yatırılacak” ifadelerini kullandı.

Gazete, Anastasiadis ve Miçotakis’in aynı gün akşam saatlerinde başlayacak ve Miçotakis dışında diğer AB siyasi şahsiletlerinin davet edildiği DİSİ kongresine katılacağını yazdı.

Anastasiadis’in salı günü de Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas’ı ağırlayacağı, Abbas’la görüşmesinde Güney Kıbrıs’ın Filistin meselesinin BM Güvenlik Konseyi kararlarına uygun çözümüne desteğini sürdüreceğini, Türkiye hakkındaki şikayetlerini ve Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik bilinen tezlerini yineleyeceği kaydedildi.

Aynı gazete “Yunanistan İçin Seçenek Tek ve Bir… Yunan Başbakan’ın Kıbrıs’a Yıldırım Ziyaret Düşüncesi Doğru” başlıklı analiz yazısında ise, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Efes 2022 tatbikatı kapsamında, Rum yönetimi ve Yunanistan’ı uyardığı açıklamaları sonrasında “Türk Silahlı Kuvvetleri’nde yoğun hareketlilik saptayan” Yunanistan’ın en üst teyakkuz durumuna geçtiğini yazdı.

“Bu elbette, Atina’nın gerilemesi ve Ankara tarafından Yunan adalarının silahsızlaştırılması müzakerelerine çekilmesi gerektiği anlamına gelmiyor. Yunanistan’ın tek ve bir seçeneği vardır ve Başbakan Miçotakis bunu biliyor” ifadesi kullanılan analizde şu vurgu da yapıldı:

"Erdoğan, hem baskı gördüğü, hem de Yunan donanması ve hava kuvvetinin üstün olduğunu anladığı için dikkatini Kıbrıs’a çevirme olasılığı, Yunan hükümeti tarafından en üst düzeyde tartışılmış bir olasılıktır. Yunan Başbakanı’nın Kıbrıs’a bir yıldırım ziyaret düşüncesi doğrudur. ‘Bahanesi’ DİSİ Başkanı’nın başkan adaylığını desteklemek olsa dahi, bunu yapmalıdır. Kıbrıs’ın gerçek bir desteğe ihtiyacı var. Miçotakis, Ada ile ilgili kararlarını bildirmelidir. Kıbrıs’a bir Türk saldırısının Helenizm’in tamamına saldırı olacağını yabancı muhataplarına izah etmelidir.”