Mısır'da Dışişleri Bakanları düzeyinde 5'li görüşme...Gündem Doğu Akdeniz

Mısır’ın başkenti Kahire’de yarın Yunanistan, Güney Kıbrıs, Mısır, Fransa ve İtalya’nın katılımıyla dışişleri bakanları düzeyinde beşli görüşme gerçekleştiriliyor. Görüşmede, Doğu Akdeniz’de şekillenen durum masaya yatırılacak.

Rum haber kaynaklarına göre, Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, Mısır Dışişleri Bakanı Sameh Şukri’nin inisiyatifiyle gerçekleşecek 5’li görüşmede, bölgedeki gelişmelerin ve mevcut meydan okumaların nasıl göğüsleneceğinin değerlendirileceğini açıkladı.

Hristodulidis dünkü açıklamasında, “görüşme, beş ülkenin mükemmel ilişkileri ve Doğu Akdeniz bölgesindeki gelişmelere dair sürekli görüş alış verişi ve koordinasyonu çerçevesinde gerçekleşiyor” dedi, şunları ekledi:

“Gelişme ve olguların, bölgedeki meydan okumaların bir olumlu yaklaşım zemininde nasıl göğüsleneceği değerlendirilecek. Uluslararası hukuk temelinde, bölge devletlerinin ve halklarının çıkarına olacak şekilde güvenlik ve istikrar şartlarının şekillendirilmesi hedefleniyor.”