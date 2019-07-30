Mısır’la turizmde işbirliği

Rum Turizm Müsteşarı Savvas Perdios ve Mısır Turizm Bakanı Rania Masat Kahire’de yaptıkları görüşmede turizm alanında işbirliğini geliştirme kararı aldılar.

Politis ve diğer gazeteler, Rum Turizm Müsteşarı Savvas Perdios’un Kahire’de Mısır Turizm Bakanı Rania Masat’la bir araya geldiğini, görüşmede iki ülkenin turizm alanında işbirliğini geliştirme kararı aldıklarını yazdılar.

Habere göre Perdios görüşme sonrası yaptığı açıklamada, turizm alanında iki ülkeyi daha da yakınlaştıracak ortak turizm paketleri, kruvaziyer gezileri ile havayolu taşımacılığının geliştirilmesi konularının ele alındığını belirtti.

Mısırlı bakan Masat ise, Perdios’la gerçekleştirdiği görüşmenin önemine vurgu yaparak, ele alınan bu konuların başarıyla ileri götürülmesi temennisini dile getirdi.