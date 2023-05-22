Neofitu’dan ekonomi konusunda uyarılar

DİSİ partisi eski başkanı ve milletvekili Averof Neofitu’nun, ekonomi konusunda uyarılarda bulunduğu haber verildi.

Konuyla ilgili haberinde, Neofitu’nun ekonomiyle ilgili endişe dile getirdiğini yazan Alithia gazetesi, Neofitu’nun açıklamasında “bazıları hazırdan yemeye devam edeceğimizi düşünüyor, ancak hayat tecrübesi bunun aksini gösteriyor” dediğini iletti.

Neofitu, dikkat etmemeleri halinde 2025 yılında resesyona ve bütçe açığına gireceklerini de ifade etti.

Kıbrıs sorunuyla ilgili olarak da konuşan Neofitu, önümüzdeki Pazar günü Türkiye’de yeniden seçimler olacağını, uluslararası faktörün ise, sonbahara kadar Kıbrıs sorunu ve Türk-Yunan meselelerinin masaya konması için, Güney Kıbrıs, Yunanistan ve Türkiye’deki seçimlerle ilgili belirsizliklerin tamamlanmasını beklendiğini ifade etti.

Neofitu, bunun Kıbrıs sorununun çözülmesi için muhtemelen son şans olduğunu da sözlerine ekledi.