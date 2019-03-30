New York'a gidiyor

Rum Başkanlığı İnsani Konular ve Dış Rumlar Komiseri Fotis Fotiu’nun, kayıplarla ilgili temaslarda bulunmak üzere 20 Nisan’da New York’a gideceği bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, Fotiu’nun New York temasları çerçevesinde, ABD’deki siyasi unsurlar ve ABD’de yaşayan Rumlardan, Türkiye’ye kayıplar konusunda işbirliği yapması için baskı yapılmasına destek olmalarını isteyeceğini yazdı.