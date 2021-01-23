New York’ta yoğun perde gerisi…

Rum tarafının bugünlerde New York’ta Kıbrıs’taki BM Barış Gücü’nün görev süresini uzatma kararının içeriğine ek yaptırmak, Türkiye’nin de 5+1 gayriresmî konferansı mümkün olduğunca Avrupa Konseyi toplantısı yakınlarına ötelemek için çaba harcadığı belirtildi.

Gayriresmî 5’li konferans tarihinin Barış Gücü ile ilgili karardan sonra netleşmesinin beklendiği bilgisini de veren Fileleftheros, haberi “Karar ve Randevu Tarihi İçin Perde Gerisi” başlığıyla aktardı.

Edindiği bilgilere dayanarak şu ana kadarki verilerin, Barış Gücü’nün görev süresini 6 ay daha uzatacak kararın önümüzdeki hafta sonunda benimseneceğini gösterdiğini yazan gazete, bunun da 5+1 konferans tarihinin ya hafta sonunda ya da Şubat’ın ilk günlerinde öğrenileceği anlamına geldiğini belirtti.

Haberde Türkiye’nin, Kıbrıs sorununda olacak gelişmeleri, AB’nin, hakkında olumsuz bir karar almasını engellemek için gayriresmî 5’li konferans tarihini mümkün olduğunca, Avrupa Konseyi’nin Mart’taki toplantısına yaklaştırmak maksatlı perde gerisi faaliyetler yürüttüğü kaydedildi. Bunun, bütün tarafların oluruna bağlı olduğu, Rum tarafının da zamana yayılan bir gayriresmî konferansa gitmek niyetinde olmadığına dikkat çekildi.

Habere göre Rum tarafı, Güvenlik Konseyi’nce benimsenecek karara; “uzlaşılmış çözüm zemini, iki bölgeli iki toplumlu federasyon, yakınlaşmalardan Guterres’in 6 maddelik çerçevesine kadar bugüne kadar kaydedilen aşamaya dair atıflar, Türkiye’ye Maraş’ta fiili durumu restore etme çağrısı ve pandemiyle mücadele için iki taraf arasında işbirliği teşvikinin eklenmesini” kendine birinci öncelik belirledi.

Alithia, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Brüksel’de yaptığı 5+1 konferansın Şubat sonu-Mart başında New York’ta gerçekleştirileceği, Türkiye’nin önerisi olan konferans konusunda ilerleme kaydedildiği ve Genel Sekreter’den davet aldıkları açıklamasını ikinci manşet olarak “Çavuşoğlu: Beşli Konferans Konusunda İlerleme Kaydettik… AB Gözlemci Olarak Katılacak… Almanya-İspanya Türkiye’ye Karşı Yeni Yaptırımlara Tepki Gösteriyor” başlığıyla aktardı.

Çavuşoğlu’nun Brüksel’de gazetecilere yaptığı açıklamanın, Yunanistan’ın karasularını Ege’de 12 deniz miline çıkarmasının savaş sebebi olduğunu da tekrarladığına dikkat çekilerek aktarıldığı haberde Brüksel’den, Almanya ve İspanya’nın Türkiye’ye yeni yaptırımlar uygulanmasına tepkili olduğu bilgisi geldiğine de dikkat çekildi.

Gazete Brüksel’den diplomatik bir kaynağa dayanarak, Almanya ve İspanya’nın Türkiye’ye yönelik yaptırımlar listesine yeni yaptırımlar eklenmesine, Kıbrıs prosedürünü torpillememek için karşı çıktığını yazdı.

Habere göre Brüksel’deki kaynak, “Kıbrıs MEB’i ile ilgili yaptırım listesine ek yaptırımlar konusunda henüz herhangi bir karar alınmadı. Dünden olmasını isterdik ama açık sebep ne olabilir: Anlaşma yok çünkü bazıları, şu anki iyileşmeler ve prosedürü torpillemeyip yeniden gerginliğe yol açmayalım gerekçesiyle karşı çıkıyor” dedi. Karşı çıkan ülkelerin Almanya ve İspanya, lehinde olan ülkeninse Fransa olduğuna işaret etti.

Politis, “Dışişleri Bakanları Beklemede… AB Üye Devletleri Türkiye’yi ‘İstiyor’” başlıklı haberinde pazartesi günü AB Dış Konular Konseyi çerçevesinde, Kıbrıs sorununda 5+1 konferans ve Türkiye-Yunanistan istikşafi görüşmeleri arifesinde Türkiye ile ilgili nasıl hareket edileceği konusunun da kaçınılmaz olarak ele alınacağını yazdı.

Gazete, Türkiye’ye yönelik yaptırımlar listesine Rum, Yunan hükümetleri ve Fransa tarafından önerilen isimlerin eklenmesi konusundaki tartışmanın henüz tamamlanmadığını kaydetti.

Güncelleme Tarihi: 23 Ocak 2021, 12:54