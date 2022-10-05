Olgun ve Menelau temaslarını sürdürüyor

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Özel Temsilcisi Ergün Olgun ile Kıbrıs Rum müzakereci Menelaos Menelau’nun telekonferans yöntemiyle görüşmeyi sürdürdüğü ifade edildi.

Haravgi gazetesi, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Özel Temsilcisi Ergün Olgun ile Kıbrıs Rum müzakereci Menelaos Menelau’nun, BM Genel Kurulu toplantısı çerçevesinde gittikleri New York’tan dönüşlerinden sonraki ilk görüşmelerini perşembe günü telekonferans yöntemiyle gerçekleştirdiklerini yazdı.

Gazete, görüşmeye BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Colin Stewart’ın da katıldığını belirtirken, görüşmenin teknik komiteler ve Güven Yaratıcı Önlemler (GYÖ) konularına odaklandığını vurguladı.

Haberde ayrıca, BM Genel Sekreterinin Siyasi İşlerden Sorumlu Yardımcısı Rosmary Di Carlo’nun adaya ne zaman geleceğinin ise henüz netleşmediği, Di Carlo’nun Kıbrıs ziyareti öncesinde Türkiye, Yunanistan ve İngiltere’yi ziyaret etmesinin beklendiği ifade edildi.