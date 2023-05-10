Papanastasiu enerji konusunda konuştu

Rum Enerji Bakanı Yorgos Papanastasiu, Güney Kıbrıs’ta yapılan 13’üncü “Nicosia Economic Congress”te enerji konusunda açıklamalarda bulundu.

Haravgi gazetesine göre, Enerji Bakanı Papanastasiu, Avrupa’ya sıvılaştırılmış doğal gaz ihraç etme olasılığına bağlı olarak Güney Kıbrıs’ta elektrik üretimi maksatlı doğal gaz yataklarının yanı sıra doğal gaz yataklarının değerlendirilmesi politikasından söz etti.

Papanastasiu, nihai stratejinin, geniş bölgede doğal gaz zincirinde faaliyet gösteren şirketlerin katılacağı ay sonundaki atölye çalışmasının ardından belirleneceğini ifade etti.

Yeşil Anlaşma hedeflerinin sağlanması gidişatına yönelik olarak doğalgazı köprü-yakıtı olarak addeden Avrupa Birliği’nin sunduğu pencerenin değerlendirilmesi gerekliliğinden bahseden Papanastasiu, Güney Kıbrıs’ta üretilen ve tüketilen enerjinin maliyetinin düşürülmesi için çalıştıklarını söyledi. Papanastasiu, dikkatlerini doğal gaz miktarlarının sağlanmasına vermeleri gerektiğini ifade etti.

Papanastasiu, 2009 yılında Doğu Akdeniz bölgesinde 78 trilyon ayak küp doğal gaz keşfedildiğini, bunun 21’inin ihracat için kullanılabilir olduğunu belirtti.

Güney Kıbrıs’ın ilk doğal gaz keşfini Aralık 2011’de yaptığını söyleyen Papanastasiu, keşfedilen miktarın 12-15 trilyon ayak küp olduğunu anımsattı.

Papanastasiu, 2023 yılında doğal gazdan faydalanma seçeneklerinin tartışılması olanağının bulunmadığını ifade etti.