Papanastasiu: “İsrail’den gaz taşıyacak boru hattı EastMed için amaçlanan koridordan geçecek”

Rum Enerji Bakanı Yorgos Papanastasiu, İsrail’den Güney Kıbrıs’a doğal gaz taşıyacak boru hattının EastMed boru hattı projesi için amaçlanan koridordan geçeceğini açıkladı.

Alithia, Papanastasiu’nun Kıbrıs Haber Ajansı’na yaptığı açıklamaya dayandırdığı haberine göre Papanastasiu, EastMed için planlanan koridorun, sıvılaştırılmak ve hem iç piyasaya hem de Avrupa’ya gönderilmek üzere İsrail’den Güney Kıbrıs’a taşınacak doğal gaz için en iyi koridor olduğunu değerlendirdiklerini belirtti. Papanastasiu, "O kadar kolay bir koridor olmamakla birlikte İsrail MEB’inden doğal gazı Kıbrıs’a ve Vasiliko’ya taşıyacak boru hattı için engel değil” ifadesini kullandı.

Papanastasiu, İsrail ile Afrodit’e bitişik İshai yatağı ile anlaşmazlığa değinirken “Diğer altyapıların hayata geçirilmesi için önce bu anlaşmazlığın çözülmesi şart değil. Bir komşu ülke ile çözümlemeye girdiğinde başka alanlarda sorun olmasını istemezsin” dedi.

İsrail’in son hafta gönderdiği, İshai anlaşmazlığının Afrodit ve İshai yataklarında faaliyet gösteren şirketler tarafından çözülmesine dair bir devletlerarası anlaşmayla ilgili belgeye atıf yapan Papanastasiu, “Aslında iki yatak söz konusu değildir. Büyük kısmı Afrodit’te, çok küçük bir kısmı İshai’de olan tek yatak söz konusudur. Bu yatağın küçük bir kısmı iki MEB’i ayıran hat ile İsrail tarafında kalmıştır” izahında bulundu.

-“Boru hattı senaryosuna birçok şirketten yatırım ilgisi var”

Politis’in haberine göre Papanastasiu, İsrail yataklarını sözde Rum yataklarıyla birleştirecek olası bir deniz altı boru hattı senaryosuna şirketlerden büyük bir yatırım ilgisi olduğunu, halen birçok şirketin 29 Mayıs’ta Rum Başkanlık Sarayı’nda gerçekleştirilecek atölye toplantısına katılmayı beklediğini açıkladı.

Atölye toplantısının, deniz altı boru hattı ile alakalı olduğunu, böyle bir projeye müdahil olan veya olmak isteyecek şirketlerin davet edileceğini belirten Papanastasiu, Rum yönetiminin İsrail ile şimdiki stratejisi hakkında sunum yapılacak katılımcılardan doğal gaz tedarik zincirinin hangi parçasına katılmak istediklerine karar vermeleri isteneceğini anlattı.

Papanastasiu, Vasiliko’da yapımı devam eden sıvılaştırma terminalinden doğal gaz ithalinin (Güney Kıbrıs’ta) elektrik üretim maliyetini çok da azaltmayacağını çünkü sıvılaştırılmış doğal gazın (LNG) şu anda artan talep nedeniyle Avrupa’da çok pahalı olduğunu belirtti.

Bu proje birçok altyapı gerektirdiğinden kısa vadede Güney Kıbrıs’ın elektrik üretimi için ihtiyacı olan yaklaşık 0,7 milyar metreküp doğal gazı kısa dönemde amorte edemeyeceğine dikkat çeken Papanastasiu, bu nedenle boru hattının, Avrupa veya Asya pazarlarına ihraç için doğal gaz sıvılaştırma gibi başka maksatlar için de kullanılması gerektiğini belirtti.

Yorgos Papanastasiu, boru hattının ve altyapılarının, Rum ve İsrail MEB’lerinde sondaj yapan, sadece boru hattı inşası ile ilgilenen veya sıvılaştırma veya ihracat maksatlı satın alımla ilgilenen şirketler tarafından finanse edilmesini hedeflediklerini de sözlerine ekledi.