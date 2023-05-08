PEGA raporunda Güney Kıbrıs hakkında ciddi uyarılar

AB üyesi ülkelerde casus yazılım kullanımını araştırmakla görevli Avrupa Parlamentosu komitesi PEGA’nın bugün onaylanması beklenen Güney Kıbrıs raporunda, Güney Kıbrıs’taki casus yazılım programları kullanımına ilişkin ciddi uyarı ve tavsiyelerin yer aldığı bildirildi.

Haravgi gazetesi, PEGA komitesinin üyelerinden AKEL’in AP Milletvekili Yorgos Yerogiu’nun gazeteye yaptığı açıklamada, söz konusu raporun Güney Kıbrıs hakkında ciddi uyarılar ve tavsiyeler içerdiğini söylediğini yazdı.

Habere göre Yeorgiu, raporda, Güney Kıbrıs’ın, şirketlere casus yazılım ihraç etme iznini çok kolay verdiğinin yer aldığını belirtirken gazeteciler, aktivistler ve vatandaşların casus yazılımlarla dinlenmesine dair şikayetlerin resmi makamlarca ciddiyetle araştırılması gerektiğini vurgulandığını ifade etti.

PEGA’nın raporunda ayrıca, Güney Kıbrıs’ın Yunanistan’daki gazetecilerin ve siyasilerin izlenmesi skandalı olan Predator skandalıyla da yakın ilişkisinin bulunduğu belirtilirken, izleme programları konusunda Güney Kıbrıs-İsrail ilişkilerinin de çok yakından incelenmesi gerektiği vurgulandı.

Yeorgiu ayrıca, PEGA üyelerinin işlerini ve araştırmalarını yapmak isterken ciddi engellerle karşılaştıklarını da belirtti.

Haberde, söz konusu raporun Salı günü onaylanmasının ve konuya ilişkin bir basın açıklamasının yapılmasının beklendiğini vurgulandı.