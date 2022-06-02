Pelekanos, Cumhurbaşkanı Tatar'ın Anastasiadis'in mektubuna yönelik yanıtını yorumladı

Rum Hükümeti Sözcüsü Marios Pelekanos, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın ofisinin geçen Salı günü Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’e gönderdiği mektubu yorumladı.

Alithia ve diğer gazetelerde yer alan habere göre, Pelekanos açıklamasında, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in “Güven Yaratıcı Önlemler"le (GYÖ) ilgili önerisinin her iki topluma da eşit fayda sağlayacak nitelikte olduğunu ve Kıbrıs sorunundaki diyaloğun yeniden başlaması için de olumlu bir ortam meydana getirilmesini hedeflediğini ileri sürdü.

Açıklamasında önerilerin Kıbrıs Türk tarafınca reddedilmesinden duyduğu üzüntüyü de dile getiren Pelekanos, önerinin reddedilmesinin yalnızca Türkiye ve Kıbrıs Türk tarafının uzlaşmazlığını kanıtladığını iddia etti.

Bu durumun Kıbrıslı Türkler ve Rumlar aleyhinde bir tez olduğunu ve Kıbrıs sorununun barışçıl çözümüne ilişkin çabaları baltaladığını iddia eden Pelekanos, bunun Türkiye’nin ve Kıbrıslı Türklerin çıkarlarına hizmet etmek yerine Ankara’nın isteklerini ifade etmeyi üstlenenlerin gerçek hedeflerinin ne olduğunu kanıtladığını ileri sürdü.

Pelekanos, Türkiye ile KKTC arasında kısa bir süre önce imzalanan ekonomik işbirliği protokolünün yukarıdaki tespitle alakalı olduğunu da iddialarına ekledi.