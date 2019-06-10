Photiou: "Türkiye, müzakere umutlarını olumsuz etkileyen davranışlara son vermeli"

Rum Başkanlık Müsteşarı Photis Photiou, Türkiye’nin, Kıbrıs müzakerelerini başlatma umutlarını olumsuz etkileyen davranışlara son vermesi, müzakerelerin olumlu ve ümit vaat eden bir havada yapılabilmesi için iyi niyet göstermesi gerektiğini savundu.



Bir törende konuşan Photiou, hükümetin Kıbrıs sorununa adil ve uygulanabilir bir çözüm bulma çabalarını sürdürdüğünü, "Türkiye’nin olumsuz tutumuna rağmen, Anastasiades'in BM Genel Sekreteri’nin altı maddelik parametresi, Birleşmiş Milletler kararları, Avrupa Birliği ilke ve değerleri çerçevesinde, müzakere edilmiş bir çözüm taahhüdüne bağlılığını sürdürdüğünü" bildirdi.



Photis Photiou, “Maalesef Türkiye’nin niyeti başkadır. Bu Kıbrıs Cumhuriyeti’nin münhasır ekonomik bölgesindeki egemenlik haklarını benzersiz ihlalinden bellidir. Hedefi (Türkiye’nin) Kıbrıs sorununa uluslararası hukuka uygun adil ve uygulanabilir bir çözüm bulmak değil Kıbrıs’ı kendi kontrolü altına almak, kendi çıkarlarına kullanmaktır” dedi.



Photiou, Türkiye’nin müzakerelerin başlaması beklentileri üzerinde olumsuz etkileri olacağı hareketlere devam etmek kaçınması, olumlu ve vaat edibi bir ortamda müzakerelerin yapılabilmesi için iyi niyet göstermesi gerektiğini kaydetti.