Raab'ın temaslarının yansımaları Rum basınında

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab’ın, tüm taraflardan uzlaşı için müzakerelere hazırlıklı gelmelerini istediği belirtildi.

Rum basını, İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab’ın Kıbrıs’ta gerçekleştirdiği temaslara geniş yer verdi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüşen Raab, Güney Kıbrıs’taki temasları çerçevesinde Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis ile bir araya geldi.

Alithia gazetesi, ilgili haberinde Rum Yönetimi’nin, BM Genel Sekreteri’nin 5’li konferans için çağrısını beklerken, dün İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab ile gelişmeleri ve 5’li konferansa ilişkin beklentileri görüştüğünü yazdı.

Habere göre Raab, görüşmeleri çerçevesinde yaptığı açıklamada uzlaşı için tüm tarafların müzakerelere hazırlıklı gelmesini gerektiğinden söz etti.

Raab, Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis ile görüşmesinin ardından yapılan ortak açıklamada, Kıbrıs sorununda, bu kadar çabanın ardından Kıbrıs sorununun çözümünde yaşanacak başarısızlığın hiç kimseye yarar getirmeyeceğini ifade etti.

Ülkesinin, Kıbrıs’ta var olan anlaşmazlığa daimi bir son verilmesini görmek istediğini ifade eden Raab, tüm tarafların sunulmakta olan fırsatları görmesi temennisinde de bulundu.

Fileleftheros gazetesine göre, İngiltere Dışişleri Bakanı Raab, tüm tarafları müzakerelere, irade, esneklik ve iyi niyetle katılmaya davet ederek, bu konudaki müzakerelerden cesaretlendiğini söyledi.

Raab, her iki tarafın yararına olacak çözümün bulunması yönünde bir fırsatın bulunduğunu, bunun da, bölge istikrarı, güvenliği ve refahı için büyük bir yararı teşkil edeceğini belirtti.

Kıbrıs sorununda adil ve kalıcı çözümü başarmak için Kıbrıslılar ve BM ile çalışmaya devam edeceklerini söyleyen Raab, genç insanların, gelecek nesillerin, hayallerini, umutlarını yerine getirmek, iki toplumun korku ve endişelerinden kaçınmalarını sağlamak için çalışılması gerektiğini de söyledi.



Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis ise açıklamasında, Kıbrıs sorununa ilişkin müzakerelerin Crans Montana’da kaldığı yerden yeniden başlamasını umut ettiklerini ve bu hedefe sıkı bir şekilde bağlı olduklarını Raab’a ilettiklerini kaydetti.Hristodulidis, müzakerelere, Şubat 2014’teki Ortak Açıklamada sağlanan görüş birlikleri ve Guterres çerçevesi temelinde başlamaya hazır olduklarını ifade ederken, aynı bağlılık düzeyinin tüm müdahil taraflarca da gösterilmesi temennisinde bulundu.RAAB’IN AÇIKLAMASINA YORUMFileleftheros gazetesi Raab’ın, iki kesimli iki toplumlu federasyona ilişkin arzu edilen çözüm modelinden bahsetmeksizin, taraflara esneklik ve uzlaşı çağrısı yaptığına dikkat çekti.Gazete, Güney Kıbrıs’taki diplomatik çevrelerin Raab’ın bundan söz etmesinin herhangi bir boşluğa neden olmadığını, Raab’ın gerek Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, gerekse Dışişleri Bakanı Hristodulidis ile gerçekleştirdiği baş başa görüşmelerde Kıbrıs sorunun çözüm şeklindeki tutumun değişmeyeceği konusunda net olduğundan bahsettiğini yazdı.Gazete, diplomatik çevrelerin ayrıca Kıbrıs’taki Barış Gücü’nün görev süresinin uzatılmasına ilişkin kararda yer alan iki kesimli, iki toplumlu federal çözüm ifadesinin İngilizler tarafından yazıldığına dikkat çektiğini; Kıbrıs’ın yeniden birleşmesi ifadesinin de, iki devlete dayalı çözüme ilişkin Türk tutumuna da yanıt niteliğinde olduğundan söz ettiklerini belirtti.Fileleftheros gazetesi, bir başka haberinde ise, EDEK ve Dayanışma Haraketi birer açıklama yaparak, İngiltere Dışişleri Bakanı Raab’ın ziyaretinin ardından Kıbrıs sorununda şekillenen gelişmelere ilişkin endişelerini dile getirdiğini yazdı.Habere göre partiler, gayri resmi 5’li konferansın gebe olacağı tehlikelere dikkat çekti.TATAR-RAAB GÖRÜŞMESİRum basını, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab arasındaki görüşmeye de yer verdi.Fileleftheros gazetesi haberi, “Ersin Tatar, İngilizlerin Davranışına Yatırım Yapıyor-Aşı ve Direk Uçuş İstedi, Gayri Resmi Toplantıya Vizyonunu Açıklamak İçin Gideceğini Söyledi”, Alithia gazetesi “Tatar, Raab’tan Astra Zeneca Aşısı ve Direk Uçuş İstedi”, Politis gazetesi “Ersin Tatar, AstraZeneca Aşısı, Direk Uçuş, İki Devlet İstedi”, Haravi gazetesi ise “Kıbrıs Türk Lidere Göre Raab Win Win Anlaşmasından Söz Etti” şeklindeki başlıkları kullandı.