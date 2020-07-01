Rapor öncesi Güneyde hareketlilik

Lefkoşa Rum kesiminin, Kıbrıs’taki Birleşmiş Milletler (BM) Barış Gücü’nün (UNFICYP) görev süresinin uzatılmasıyla ilgili yaklaşan raporda “sıkıntılar” olmaması için, erkenden hareket ettiği ifade edildi.

Fileleftheros gazetesi “Sıkıntıları Önlemeye Çalışıyor- Lefkoşa’dan UNFICYP Raporu Öncesi Hareketler- Spehar ve İngilizler Perde Gerisinde” başlıklarıyla manşete çektiği haberinde, meselenin Temmuz ortasından önce BM Güvenlik Konseyi’ne gitmesinin beklenmemesine rağmen, Rum hükümetinin erkenden hamlelerine başladığını yazdı.

“Elindeki bilgilere” dayanarak bu hamlelerin iki gidişata yönelik olduğunu yazan gazete “bunlardan birincisinin adadaki durumun objektif bir şekilde kayda geçirilmesi, diğeri ve belki de daha önemlisinin ise, işgal altındaki bölgelerdeki seçimlerden hemen sonra, Kıbrıs sorunundaki müzakerelerin (3 yıl önce kaldıkları yerden) yeniden başlaması gidişatına yönelik olarak mesaj gönderilmesi olduğuna” işaret etti.

Her altı ayda bir olduğu gibi, bir taslağın UNFICYP’in siyasi liderliği tarafından gönderileceğini kaydeden gazete, taslağın BM Genel Sekreterliğine gönderileceğini, bunun akabinde ise BM Genel Sekreterinin BM Güvenlik Konseyine yönelik raporunu hazırlayacağını ifade etti.

Kıbrıs’taki BM Barış Gücünün görev süresinin uzatılmasına dair kararın yıllardır olduğu gibi İngilizler tarafından hazırlanacağını da kaydeden gazete, İngilizlerin, gerek UNFICYP, gerek de BM Genel Sekreterinin iyi niyet misyonuyla alakalı olmak üzere, Kıbrıs’la ilgili kararları kaleme aldıklarını belirtti.

“Elde ettiği bilgilere” dayanarak, Rum kesiminin, UNFICYP’le ilgili son kararın benimsendiği geçtiğimiz Ocak ayından bu yana geçen süre zarfında, Kıbrıs’ta meydana gelen şeylerin raporda objektif bir şekilde kayda geçirilmesini umduğunu yineleyen gazete, son altı aydır meydana gelen gelişmelerden ortaya çıkan ve UNFICYP’le ilgisi olmayan ifadelerin raporda yer almasına dair endişeler bulunduğuna da işaret etti.

Gazete Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar’ın sınır kapılarıyla ilgili son hareketleri ve açıklamaları konusunda ifade ettiği hoşnutsuzluğun bununla alakasız olmadığına da işaret etti.

Gazete, Rum kesiminin UNFICYP raporu aracılığıyla, müzakerelerle ilgili olumlu bir mesaj gönderilmesini umduğunu da ekledi.

HRİSTODULİDİS

Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in, UNFICYP’in görev süresinin uzatılması konusunu İngiliz Dışişleri Bakanı Dominic Raab ile görüştüğünü de yazan gazete, Hristodulidis’in aynı konuyu geçtiğimiz günlerde telefonda görüştüğü Rusya Dışişleri Bakanı Sewrgey Lavrov’la da ele aldığını belirtti.

Hristodulidis’in RİK’e yaptığı açıklamada, BM Güvenlik Konseyi daimi üyelerine sunulacak olan ilk taslağın ne kadar önemli olduğuna atıfta bulunduğunu yazan gazete, taslağın İngilizler tarafından hazırlandığını ve Rum kesiminin ise, bunun arzu ettiği şeyin genel hatlarını ortaya koyması gerektiğini düşündüğünü iletti.

Gazeteye göre Hristodulidis, çabaların merkezinin New York olacağını ve bütün çalışmanın orada yapılacağını da ifade etti.

ΒΜ Genel Sekreterinin raporunun UNFICYP siyasi liderliği tarafından Lefkoşa’da hazırlandığını ve BM Genel Sekreterliğine gönderildiğini ifade eden Hristodulidis, KKTC’deki seçim süreci tamamlanır tamamlanmaz, müzakerelerin CransMontana’da kaldığı yerden yeniden başlaması gidişatına yönelik mesajlar gönderilmesini umduklarını sözlerine ekledi.

Haberinde Hristodulidis’in İngiliz Dışişleri Bakanıyla gerçekleştirdiği telefon görüşmesine de yer veren gazete, görüşmede iki ülkeyi ilgilendiren ikili ve bölgesel konuların ele alındığını ifade etti.

Gazeteye göre İngiliz Dışişleri Bakanı görüşmenin ardından twitter’dan şu paylaşımı yaptı; “Birleşik Krallık ve Kıbrıs arasındaki ilişkiler hiç bu kadar daha güçlü olmamıştı. Bugün Dışişleri Bakanı NikosHristodulidis’le birlikte, İngiltere ve Kıbrıs’ın, Commonwealth içerisinde ve BM’de, Covid-19’la ilgili işbirliği dahil olmak üzere, birlikte yakın bir şekilde nasıl çalışmaya devam edeceklerini ele aldık.”

HRİSTODULİDİS VE NEOFİTU ATİNA’DA TEMASLARDA BULUNACAK

Öte yandan gazete, Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis ile DİSİ Başkanı Averof Neofitu’nun Atina’yı ziyaret edeceklerini ve ayrı ayrı görüşmelerde bulunacaklarını yazdı.

DİSİ Başkanı Neofitu’nun bugün Atina’da bir dizi temasta bulunacağını kaydeden gazete, Neofitu’nun temasları çerçevesinde Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’le de görüşeceğini belirtti.

Gazete Hristodulidis’in ise 3 Temmuz Cuma günü Atina’da Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias’la bir araya geleceğini anımsattı.