Raporu Rum basınında geniş yer buldu

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in BM Barış Gücü (UNFICYP) ile ilgili Cuma akşamı BM Güvenlik Konseyi üyelerine dağıtılan taslak rapor, bugünkü Rum gazetelerinde geniş yer buldu.

Alithia gazetesi, “Kıbrıs Sorununa Çözüm Bulunmaması Gittikçe Sürdürülemez Hale Geliyor” başlıklı haberinde, Guterres’in Kıbrıs sorununun çözümsüz kalmaya devam etmesinin sürdürülemez bir durum olduğuna vurgu yaptığını yazdı.

Gazete, raporun içeriğinde Guterres’in müzakerelerin durmasıyla adadaki gerginliğin giderek artmasından dolayı endişe belirttiğini de öne çıkardı.

Haberde, Rum Haber Ajansı’nın (KİPE), BM’nin İyi Niyet Misyonu’yla ilgili raporunun ön taslağını da elinde bulundurduğu belirtilirken, bu rapora ilişkin herhangi bir detaya yer verilmedi. Gazete devamla, Rum siyasi partilerin her iki raporla ilgili farklı yaklaşımlar sergilediğini yazdı.

Habere göre, DİSİ, Guterres’in zamanın özlü gelişmeler kaydedilmeksizin geçtiği ve Kıbrıs sorununa çözüm bulunamayışının sürdürülemez oluşu konusundaki görüşüne katıldığını kaydederek, bu çerçevede, Türkiye’nin AB-Türkiye diyalogunun artık bir parçası olan “yasadışı eylemlerle” deniz ve karadaki “oldu-bittileri sabitleme çabasını” kınadıklarını belirtti.

DİSİ ayrıca, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, müzakerelerin referans şartlarını belirlemek üzere en kısa sürede yeniden başlaması gerektiğine yönelik niyetini defalarca dile getirdiğini ve DİSİ Başkanı Averof Neofitu’nun da, yurtdışında gerçekleştirdiği temaslarda bunu dile getirdiğini ifade etti.

DİSİ, Kıbrıslı Türk hemşerileriyle Türkiye’nin, gerek Maraş, gerekse Güney Kıbrıs’ın sözde “Münhasır Ekonomik Bölgesi” (MEB) içerisindeki “yasadışı eylemlerine” son vermesi gerektiğini vurguladı.

AKEL, Guterres’in raporlarında, KKTC’deki seçimin ardından gösterilecek yeni çaba öncesinde “düşük tonlar” kullanıldığını ancak Guterres’in sınırlı ve güçlü mesajlar da verdiğini kaydetti.

Habere göre, AKEL, raporda yer alan, 2017 yılının Temmuz ayından beri müzakerelerin olmayışının, adadaki durumun siyasi düzeyde değişmediği anlamına gelmediğine dair ifadeye de vurgu yaptı.

EDEK ise, BM ve Guterres’in Kıbrıs konusundaki tarafsız tutumunun, küresel barış ve BM’nin üzerinde kurulmuş işleyişini sürdürdüğü ilkeler aleyhinde gelişeceğini belirtti.

Vatandaşlar İttifakı da, Guterres’in raporda tekrar tekrar kullandığı “kuzey” ifadesi çerçevesinde, KKTC’nin tanınma meselesiyle ilgili endişelerini dile getirdi.

Fileleftheros gazetesi “Düşündüren Mesajlar” başlığıyla aktardığı haberinde, Guterres’in raporunda “sürprizlerin bulunmadığını” ancak düşündüren bazı mesajların olduğunu yazdı.

Gazete, Guterres’in “her zamanki gibi” eşit mesafede durmaya gayret ettiğini ve “Türk saldırganlığı” ile Türkiye’nin sözde “MEB” ile Maraş içerisindeki “tahriklerine” değinmediğini belirtti.

Guterres'in, geçiş kapılarının kapanması konusunda Rum Hükümeti ile KKTC Hükümeti’ni denk tuttuğunu iddia eden gazete, istişareler yapılmadığı gerekçesiyle her iki tarafın da bu durumla ilgili yükümlülüğü bulunduğuna işaret ettiğini kaydetti.

Haber, Haravgi gazetesinde “Kıbrıs Sorununun Çözümsüzlüğü Sürdürülebilir Değil”, Politis gazetesinde “Guterres’ten Müzakerelerin Başlaması İçin Çağrı”, Simerini gazetesinde de “Guterres’in Bir Aynı Raporu Daha!” başlığıyla yansıtıldı.