RMMO'ya radar alınması gündemde

m Savunma Bakanlığı’nın, Rum Milli Muhafız Ordusu’nu (RMMO) modernleştirmek amacıyla modern radar almayı planladığı bildirildi.

Politis gazetesi, “RMMO’yu Silahlandırıyorlar – Savunma Bakanlığı Son Teknoloji Radar Alma Konusunu İnceliyor” başlıkları altında verdiği haberinde, Rum hükümetinin, yerel yönetimleri ve kamu hizmetleri gibi alanlarda reforma yapma konusunun ardından şimdi de savunmaya ve RMMO’nun düzeyinin yükseltilmesine yöneldiğini yazdı.

Gazete, hükümet kaynaklarına dayandırarak verdiği haberinde, Rum Savunma Bakanının, hali hazırda, anti tank ve hava savunma sistemleri gibi bazı silahlanma programlarını yürürlüğe koyduğunu belirtirken, son aşamanın ise ileri teknoloji radar sisteminin alınmasının karara bağlanması konusu olduğunu vurguladı.

2018 ve 2019 yıllarında silahlanma için 150 milyon Euro harcandığını belirten gazete, ABD’nin silah ambargosunun kalkması yönünde ilerleme sağlandığını, ambargonun kalkması durumunda Güney Kıbrıs’a daha çok seçenek şansı vereceğini ifade etti.

Gazete, son teknoloji radar alımı konusunun Rum Meclisi Savunma Komitesi Başkanı da olan EDEK Başkanı Marinos Sizopulos’un Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’le gerçekleştirdiği bir görüşme de ele alındığını, Sizopulos’un, ileri sürülen “Türkiye’nin tehditleri” sebebiyle RMMO’nun silahlanma düzeyinin yükseltilmesi gerektiğini Anastasiadis’e ilettiğini aktardı.