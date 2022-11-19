RMMO’daki sözleşmeli personele teşvikler gündemde

Rum Milli Muhafız Ordusu’nda (RMMO) sözleşmeli görev yapan uzmanların, RMMO’dan ayrılmalarının önüne geçilmesi adına, uzmanların daha uzun süre çalışabilmelerine imkan tanıyan bir yasa tasarısı hazırlandı.

Politis gazetesi, RMMO’da sözleşmeli olarak görev yapan uzman personelin, istifa etmelerinin engellenmesi adına teşvik olması için yeni bir yasa tasarısı hazırlandığını yazdı.

Haberde, RMMO’da görevli uzmanların çoğunluğunun üniversite mezunu gençler olduğu ve kendi alanlarında iş buldukları anda RMMO’dan istifa ettikleri belirtilerek, bunun önüne geçilebilmesi için, bir kişinin RMMO’da çalışabilme yılı olarak azami 10 yıl olan şartın değiştirilmesi adına yasa tasarısı hazırlandığı ifade edildi.

Yeni yasa tasarısının uzmanlara RMMO’da 42 yaşına kadar çalışabilme imkanı vereceği, en fazla 10 yol çalışabilme maddesinin ise kaldırılacağı vurgulandı.