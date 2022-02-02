Rum Bakan, Anastasiades'in Maraş önerisini Blinken'e iletti

Rum Yönetimi Başkanı Anastasiades’in Maraş ile ilgili önerisi, Rum Dışişleri Bakanı Kasoulides’in ABD'ye gerçekleştirdiği çalışma ziyareti kapsamında, salı günü Washington'da yapılan görüşmede, Kasoulides tarafından ABD'li mevkidaşı Anthony Blinken'e iletildi.



Rum Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Dimitris Demetriou, Kıbrıs Haber Ajansı, KHA’ya yaptığı açıklamada, Güney Kıbrıs ve ABD dışişleri bakanlarının toplantısını çok iyi bir görüşme olarak nitelendirdi.





Sözcünün belirttiği üzere Blinken, Dışişleri Bakanı Ioannis Kasoulides’i Dışişleri Bakanlığı makamına dönüşünden dolayı tebrik etti. ABD Dışişleri Bakanı ABD'nin Kıbrıs Cumhuriyeti ile iş birliğini derinleştirme hedefine bağlılığını yineledi. Diğer konuların yanı sıra, iki bakan Yunanistan ve İsrail ile tesis edilen 3+1 mekanizmasını ele aldı ve siyasi çözüm ivmesine geri dönme yönündeki ortak kararlılıklarını dile getirdi.Demetriou’nun belirttiği üzere iki bakan bir dizi ikili ve bölgesel konuyu ele aldı. Bu konular arasında Ukrayna'nın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü destekleyen eylemlerin koordine edilmesinin önemi yer aldı. Ayrıca, önümüzdeki dönemde imzalanacak olan iki taraflı Bilim ve Teknoloji Anlaşması çerçevesinde iklim değişikliği ve gelişen teknolojiler gibi konularda bilimsel iş birliğinin artırılmasının önemini vurguladılar.ABD Dışişleri Bakanı, Kıbrıs Sorununun, Birleşmiş Milletler himayesinde, tüm Kıbrıslıların yararına olacak şekilde, siyasi eşitliğe dayalı iki bölgeli, iki toplumlu bir federasyon temelinde çözümüne yönelik çabalara ABD'nin sürekli desteğini ifade etti. Demetriou sözlerini, Kasoulides’in Blinken’e Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı’nın Varoşa ile ilgili önerisini ilettiği bilgisiyle sonlandırdı.