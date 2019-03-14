Rum Bakan Bahreyn'de

Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in resmi temaslarda bulunmak amacıyla Bahreyn’e gittiği belirtildi.

Fileleftheros gazetesi, Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in, Bahreynli mevkidaşı Şeyh Khalid bin Ahmed bin Mohammed Al Khalifa’nın daveti üzerine bu ülkeye gittiğini yazdı.

Habere göre Hristodulidis, ziyareti çerçevesinde, Bahreyn Dışişleri Bakanı Şeyh Khalid bin Ahmed bin Mohammed Al Khalifa ile baş başa görüşecek daha sonra ise iki ülke ilişkilerinin değerlendirileceği heyetler arası görüşmeye geçilecek.

Hristodulidis’in, ülke Başbakanı Bahreyn Başbakanı Halife bin Salman Al Halife ve Bahreyn Veliaht Prensi Salman bin Hamad Al Halife ve Bahreyn Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Samir Nass tarafından da kabul edilmesi bekleniyor.