Rum Bakan'dan tepki

Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis ile Rum Hükümet Sözcüsü Kiriakos Kusios’un, sosyal medya hesaplarından yaptıkları açıklamalarla, ABD Kongresi’nin Trump destekçileri tarafından basılması ve akabindeki olaylara tepki gösterdikleri bildirildi.

Fileleftheros gazetesinin haberine göre, Hristodulidis, seçimlerde halkın gösterdiği iradeye saygı duyulmasının demokrasinin gereği olduğunu ve Washington’daki olayları kuşkuyla izlediklerini ifade etti.

Kusios ise, ABD’de meydana gelen olayların demokrasiye karşı yapılmış kabul edilemez eylemler olduğunu ve yasalar ile çoğunluğun kararına saygı göstermenin, demokrasinin temel ilkeleri olduğunu belirtti.

Haberde DİSİ, AKEL ve EDEK’in de, ABD’deki olayları kınadıkları kaydedildi.

ANASTASİADİS BIDEN’I TEBRİK ETTİ

Öte yandan Haravgi gazetesi, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, sosyal medya hesabından açıklama yaparak ABD Başkanlığı’na seçilen Joe Biden’ı tebrik ettiğini yazdı.

Gazete, Anastasiadis’in daha sonraki paylaşımında da, Mısır Devlet Başkanı Abdel Fettah El Sisi ile telefonda görüştüğünü ve pandemi, Doğu Akdeniz ve iki ülkenin ortak ilgi alanındaki meselelerle ilgili istişarelerde bulunduğunu kaydettiğini belirtti.