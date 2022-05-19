Rum Bakan Prag'da

Rum Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis’in, Prag’ta, Çek mevkidaşıyla bir araya geldiği belirtildi.

Haravgi gazetesi, Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis’in, çalışma ziyareti için gittiği Prag’ta Çek Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Yian Lipawski ile görüştüğünü yazdı.

Habere göre, Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis görüşme sonrasında yaptığı açıklamada, Avrupa tarihinin bu zor anlarında, Kıbrıs sorununun bütünlüklü çözümü için artık koşulların olgunlaştığını ifade etti.

Kasulidis'in görüşmede Güven Yaratıcı Önlemler önerisine de değinerek, bu önerilerin Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik sürecin yeniden başlamasına yardımcı olabileceğini söyledi.