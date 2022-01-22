Rum Bakandan Başkanlık seçimine dair açıklama

Rum Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis, Güney Kıbrıs’ta gelen sene yapılacak olan Başkanlık seçimi için DİSİ içerisinde Averof Neofitu’nun mu, yoksa Nikos Hristodulidis’in mi tercih edileceği tartışmaları yaşanması halinde, seçimi kaybedeceklerini söyledi.

Alithia gazetesi, Kasulidis’in bir televizyon programında yaptığı açıklamalarda, tartışmaların Neofitu ile Hristodulidis’in dile getirdiği siyasi tezlere değil, “podyum kriterlerine” dayalı olduğunu kaydettiğini yazdı.

Habere göre Kasulidis, partinin çıkaracağı adayı demokratik ve kurumsallaşmış prosedürlerle seçmesi gerektiğini ifade ederek, Hristodulidis’in, Neofitu’nun parti tabanının katılımıyla seçim yapılması konusundaki önerisine karşı çıktığını belirtti.



BAŞKANLIK SEÇİMİ İÇİN PERDE GERİSİNDE AKEL-DİKO FLÖRTÜÖte yandan Fileleftheros gazetesi de, Başkanlık seçimi için AKEL-DİKO flörtünün perde gerisinde başladığını yazdı.Haberde, Şubat ayının ilk 10 günü içerisinde, siyasi sahnenin nasıl şekilleneceğini belirleyen gelişmeler yaşanmasının beklendiği ve gelen hafta da, AKEL Merkez Komitesi’nde önemli bir toplantı yapılacağı kaydedildi.