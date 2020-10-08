Rum Bakanlar kurulu 2021 yılı bütçesini onayladı

Rum Bakanlar Kurulu’nun dün, 2021 yılı bütçesini ve 2021-2023 Orta Vadeli Mali Çerçeve’yi onayladığı bildirildi.

Haravgi gazetesi, Rum Maliye Bakanı Konstandinos Petridis’in yaptığı açıklamada, bütçenin “acil durum bütçesi” olduğundan söz ettiğini ve bütçede, kamu maliyesinin yaşayabilirliğini tehlikeye atmayacak bir miktar açık bulunduğunu söylediğini yazdı.

Habere göre Petridis, 2021 yılı bütçesinin geçen yıla kıyasla, olası acil tedbirlerle ilgili giderlerin de eklenmesi nedeniyle 609 milyon Euro daha fazla olduğunu kaydetti.

Petridis, Gayrı Safi Yurtiçi Hasıla’nın 2020 yılında 20.53 milyar Euro olmasının öngörüldüğünü; işsizliğin de yüzde 8’e ulaşacağının tahmin edildiğini belirtti.

Kamu borcunun 2020 yılı sonuna kadar 23.58 milyar Euro’ya yükseleceğinin öngörüldüğünü ifade eden Petridis, gelirlerin bir önceki yıla kıyasla 21,4 milyon Euro artarak 11,93 milyar Euro’ya ulaşmasının, giderlerin de 924 milyon Euro azalarak 9,26 milyar Euro’ya düşmesinin planlandığını söyledi.