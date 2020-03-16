Rum Bakanlardan tedbirlere ilişkin açıklamalar

Rum Sağlık, Maliye ve Çalışma Bakanları Constantinos Ioannou, Constantinos Petrides ve Zeta Emilianidou, yaptıkları açıklamalarla uygulanmakta olan tedbirlerin ekonomiyi, işletmeleri ve çalışanları korumaya yönelik olduğunu belirttiler ve yurtdışında eğitim gören öğrencilere gelecek ay içinde Kıbrıs’a seyahat etmemeleri çağrısında bulundular.



Üç bakan Başkanlık Sarayı’nda düzenledikleri basın toplantısında gazetecilerin sorularını da yanıtladılar.



Rum Maliye Bakanı Constantinos Petrides, ülkemiz “oldukça zor ve benzeri görülmemiş bir durumdadır’ ve ne kadar iyi planlanırsa planlansın hükümetin hiçbir önlemi, herkesin üstlenmesi gereken toplu ve bireysel sorumluluğun yerini alamaz” şeklinde konuştu.



Petrides, “Evde kalınız, evden çalışınız, gerekmedikçe dışarı çıkmayınız. Hükümet önlemlerinin bir sonucu olarak sorunlar oluşabilir, bu hepimiz için bir deneyim olacaktır” dedi.



Constantinos Ioannou da, teyit edilmiş koronavirüsü vakalarının artmasının beklendiğini, Kıbrıs’ın başından beri virüs saptanan kişilerin kimlerle temas ettiğini hemen bulmak, bireysel karantinada olduğundan ve virüsün yayılmasının kesildiğinden emin olmak için ECDC’nin kılavuzluğunda hareket ettiğini belirtti.



Kıbrıs, İtalya’yla birlikte nüfusuna orantılı olarak en çok sayıda tanı testleri yapan ülke olduğunu, mutlak sayıya göre daha büyük ülkelerden daha fazla tanı testi yaptığını anlattı.



Kamu maliyesinin nasıl etkileneceğin ilişkin bir soruyu yanıtlayan Maliye Bakanı, kamu maliyesinin şüphesiz etkileneceğini ancak tahmin yapmak için çok erken olduğunu kaydetti.



Petrides, bu dönemde ekonomiyi olabildiğince desteklemenin görevleri olduğunu, yaptıklarının da bu olduğunu söyledi.



Yerel saatle Pazartesi 18.00’den sonra Kıbrıs havaalanlarına gelecek yolculara ne olacağı sorusunu yanıtlayan Sağlık Bakanı, Constantinos Ioannou, sadece devlet laboratuvarları veya tanı testi yapmaya yetki anlaşması olan laboratuvarların belgesini gösterebilenlerin ülkeye girebileceğini bildirdi.



Rum Ulaştırma, Bayındırlık ve İletişim Bakanlığı tarafından yayımlanan bir NOTAM’la, bu belgesi olmayanların uçaklara alınmasına izin verilmemesinin istendiğini kaydeden Bakan, “bu belgeleri olmayanların kaldıkları ülkelerin havaalanlarına bile gitmemelerini istiyorum. Bir belgesi olanlar bile devletin seçeceği bir binada 14 gün karantinada tutulacaklar. Birleşik Krallık’tan gelecekler de aynı muameleye tabii olacaklar” dedi.



Rum Maliye Bakanı Petrides de, amacın kamu sağlığını korumak için katı önlemler alarak Kıbrıs’a gelinmesini kolaylaştırmamak olduğunu vurguladı; kişilerin bu dönemde yurtdışında kalmalarını istedi; katı önlemlerin kamu sağlığı için gerekli olduğunu anlattı.



Sağlık Bakanı, geçici olarak durdurma emrinden etkilenen işletmelere, diğer tüm faaliyetlere izin verildiğini ancak perakende ticaretle uğraşanların verilen sürede işyerlerinde beş kişiden fazla kişi çalıştırmamaları gerektiğini, müşterilerin de birbirlerinden 8 metrekare uzakta olmaları gerektiğini, bunun paket servisi yapan işletmeler için de geçerli olduğunu duyurdu.



Öğrencilere verilecek 750 avro için bir kriter olup olmadığı sorusuna Bakan, ayırım olmadığını, yurtdışında eğitim gören bütün öğrencileri kapsadığını bildirdi.



Çalışma Bakanı Zeta Emilianidou, yiyecek, ilaç ve diğer ihtiyaçlarını karşılayamayacak durumda olanlara ihtiyaçlarını evlerine götürecek gönüllü sivil toplum örgütlerinin yardımıyla mobil birimlerin çalışmaya başladıklarını duyurdu.



Bakan, sosyal sigorta fonunun yeterince sağlıklı olduğunu ve çalışanların endişelendikleri birçok konuyu halledebileceğini söyledi.



Yıllık cirolarının %25’ini kaybeden işletmelerle ilgili bir soruyu yanıtlayan Maliye Bakanı, bu işletmelerin bir askıya alma planı için başvuracaklarını, personelin işten uzaklaştırma statüsü altında krizden sonra işlerine geri dönmek için işsizlik parası alacaklarını belirtti.



Petrides, açıklanan paketin ana hedeflerinden birinin işlerini sürekli kaybetmelerinin önlenmesi olduğuna açıklık getirdi; “Ağır bir kriz olduğundan kısa veya uzun dönemde, birçok kişi işsiz kalacak, bir ekonomi için bununla baş etmek çok zordur. Bu nedenle bu planlar yapılmıştır. Böylelikle ekonominin büyük şoklarına direnebileceğiz” şeklinde konuştu.