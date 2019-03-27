Rum basını Japon akademisyeni yazdı







Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’ın, Rum Yönetimi’nin Larnaka Havalimanından geri gönderdiği Japon akademisyen konusunda yaptığı açıklama bugünkü Rum basınına da konu oldu.

Alithia gazetesine göre, Dışişleri Bakanı Özersay’ın ilgili açıklamasını yorumlayan “yetkili bir kaynak”, “Kıbrıs Cumhuriyeti topraklarına giriş yapma konusunda takip edilen yönetmelikler ve uygulamalar bulunduğunu ve bunların uygulanmakta olduğunu” söyledi.

Habere göre aynı kaynak “bu gibi durumlarda, durumdan etkilenen kişilerin şikâyette bulunabileceklerini, yetkili makamların kararlarına itiraz edip daha fazla izahat isteyebileceklerini ve hatta adalete de başvurabileceklerini, öte yandan bu kişilerin kendilerine verilen broşürle sahip oldukları haklar konusunda bilgilendirildiklerini” öne sürdü.

Gazeteye göre bu durumla ilgili yorum yapmak istemeyen “yetkili kaynak”, Rum Yönetimi makamları tarafından uygulanmakta olan yönetmelikler bulunduğunu, geçmişte de basına yansıyan benzer durumlar yaşandığını, öte yandan “her durumu ayrı ayrı yorumlamadıklarını” ekledi.