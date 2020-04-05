Rum basını yazdı: “Türkiye planlarından vaz geçmiyor”

Türkiye’nin ciddi bir Korona virüs salgınıyla karşı karşıya olmasına rağmen bölgedeki hedeflerinden vaz geçmediği ve 2020 yılı içerisinde yeni sondajlar yapılacağını duyurduğu iddia edildi.

Fileleftheros gazetesi, “Denizlerdeki Fırtınayı Sürdürüyor” başlığı altında verdiği haberinde, Türkiye’nin, Korona virüs salgınıyla mücadele etmesine rağmen Doğu Akdeniz ve özellikle Güney Kıbrıs’ın sözde Münhasır Ekonomik Bölgesindeki (MEB) doğal gaz sondaj planlarından vaz geçmediği iddiasında bulundu.

Gazete, Türkiye hükümetinin 2020 yılında TPAO tarafından beş adet sondaj gerçekleştireceği konusunda TBMM’ye bilgi verdiğini, sondajların hangi bölgelerde gerçekleştirileceğinin ise belirlenmediğini iddia etti.

Sondajların 2020 yılının ikinci yarısında başlaması ve Güney Kıbrıs’ın sözde MEB’ini de kapsamasının beklendiği öne sürülen haberde, Türkiye’nin BM Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu’nun 18 Mart tarihinde BM’ye bir mektup gönderdiği, mektupta yer alan haritada KKTC’ye de yer verildiği belirtildi.

Haber göre Sinirlioğlu’nun mektubunda, Güney Kıbrıs’ın her türlü şikayeti için KKTC’yle görüşmesi gerektiği kaydedildi.

Gazete, Rum hükümetinin ise, Sinirlioğlu’nun mektubunda yer alan argümanlara cevaben hazırladığı ve Rum tezlerini içeren bir mektubu önümüzdeki günlerde BM’ye göndereceğini vurguladı.