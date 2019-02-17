Rum basınında "İsviçre Modeli" yazıldı

Rum gazetelerinden Kathimerini’de, “iki kesimli, iki toplumlu federasyon yerine çok bölgeli bir İsviçre modeli”nin ele alındığı bir yazı yer aldı.

Uluslararası İlişkiler Profesörü Ahmet Sözen ile Rum kesiminin Washington büyükelçiliği görevinden 2018 yılında emekliye ayrılmış ve şu an fahri büyükelçi olan Leonidas Pandelis’in değerlendirmelerinin yer aldığı haberde, çok bölgeli İsviçre modeliyle 9 yıllık bir yol haritası, toplumların yürütme organlarına çok partili katılımı ve doğrudan demokrasi öngörüldüğü belirtildi.

Gazete, Sözen ile Pandelidis’in bu modeli bir kitap olarak uyarlayıp, önerdiklerini ifade etti.