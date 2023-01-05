Rum Başkanlığının yaptırdığı araştırma

Rum Yönetimi başkanlığı, vatandaşların beklentilerine ilişkin araştırma yaptırdı.

IMR/Lefkoşa Üniversitesi’nin bin kişinin katılımıyla yaptırdığı araştırmada, vatandaşların, devletten günlük ve yaşam kaliteleriyle alakalı alanlara destek vermesi ve yatırım yapmasını beklediği sonucu ortaya çıktı.

Politis gazetesinin yer aldığı araştırmaya göre, vatandaşın önceliklerinin başını eğitim, sağlık ve ekonomi çekiyor.

Soruları yanıtlayanların büyük bir çoğunluğu, hükümetin, pandeminin ekonomik etkilerini giderme çabasına onay verirken, Rum ekonomisinin pandemi kaynaklı daralma ve olumsuzlukların etkisinden kurtulup, toparlanma sürecinde olduğu konusunda hem fikir oldu.

Hükümetin hangi alanlara yatırım yapması gerektiği konusunda vatandaşların yüzde 32’si eğitim, yüzde 30’u ekonomi, yüzde 20’si ise sağlık yanıtını verdi.

Vatandaşların düşük öncelikleri arasında ise yüzde 3 ile dijital gelişim, yüzde 4 ile de hukuk devleti bulunuyor.

Güncelleme Tarihi: 05 Ocak 2023, 15:45