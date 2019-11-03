Rum Başkanlık Müsteşarı'ndan üçlü görüşme yorumu

Rum Başkanlık Müsteşarı Vasilis Palmas, Kıbrıs Rum tarafının, Berlin’de gerçekleştirilecek üçlü görüşmeyi ihtiyatlı iyimserlikle karşıladığını ifade etti.

Kathimerini gazetesine söyleşi veren Rum Başkanlık Müsteşarı Vasilis Palmas, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in, Kıbrıs’taki liderlerle Berlin’de gerçekleştireceği üçlü görüşme konusundaki düşüncelerini aktardı.

“Türkiye provokasyonlara devam ederken üçlü görüşmeye ilişkin beklentinin ne olduğunun” sorulması üzerine Palmas, Kıbrıs Rum tarafının, Berlin’e ihtiyatlı iyimserlikle gideceğini belirtti.

Türkiye’nin, Güney Kıbrıs’ın tek yanlı ilan ettiği “Münhasır Ekonomik Bölgesi” içerisindeki “provokasyon ve saldırganlığının”, Maraş’taki çabasının ve izlediği tehditkar politikanın sadece Kıbrıs’ta değil bölgede de bilinmekte olduğunu savunan Palmas, doğal olarak bunun kendilerine ihtiyatlı olmaktan başka bir seçenek bırakmadığını söyledi.

Palmas, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın sahip olabileceği herhangi bir iyi niyetten bağımsız olarak “ilk ve son sözün Türkiye’de olduğunu” ileri sürdü.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, Kıbrıs sorununa iki kesimli iki toplumlu federasyon zemininde çözüm bulunması hedefiyle özlü diyaloğa ilişkin “samimi” niyetinden de söz eden Palmas, üçlü görüşmenin, beşli bir konferansın önceden ilan edilmesi olarak addedilip addedilmeyeceği şeklindeki soru üzerine Palmas, üçlü görüşmenin ardından, muhtemelen, bunu; ya teknokratlar ya da dışişleri bakanları düzeyinde beşli bir konferansın izleyebileceğini ifade etti.

Palmas, özlü müzakerelerin belki de artık, KKTC’deki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından yeniden başlayacağından da söz etti.

Palmas söyleşisi sırasında iç konulara ilişkin soruları da yanıtladı.