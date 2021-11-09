Rum Başkanlık Sarayı’nda mülteci problemi konulu toplantı yapılacak

Rum Başkanlık Sarayı’nda yarın mülteci problemi konulu geniş katılımlı bir toplantı yapılacağı ve bunun en büyüğü olmasa bile, ülkeyi ilgilendiren bir problemin ele alınması için Başkanlık Sarayında yapılan en büyük toplantılardan biri olduğuna işaret edildi.

Alithia gazetesi manşetinden “Başka ve On Bir Bakan Yarın Mülteci Konusunu Ele Alacak” başlığıyla yer verdiği haberinde, toplantıyı kastederek, bunun durumun kritikliğini ortaya koyduğunu yazdı.

Toplam on bir bakan ile bazı başka yetkililerin yarın Başkanlık Sarayı’nda Anastasiadis’le bir araya gelerek yasa dışı göç konusunu ele alacaklarını yazan gazete, durumun kontrolden çıkmaya başlaması yüzünden, ciddi kararlar alınmasının beklendiğine işaret etti.

Gazeteye göre İçişleri Bakanı Nikos Nuris ise, dün bakanlığının bütçesinin sunulması esnasında yaptığı konuşmada, Rum kesiminin artık mülteci problemi konusunda “acil bir durumda” bulunduğunu söyledi.

1 Ekim tarihinden bu yana büyük bir mülteci akışı dalgasıyla karşı karşıya bulunduklarını ve bunların hepsinin de Yeşil Hat üzerinden olduğunu iddia eden Nuris, ortalama olarak günde Yeşil Hattaki noktalardan geçen 60-100 mülteci kabul ettiklerini ve bunların hepsinin KKTC ile Türkiye’den geldiğini öne sürdü.

AĞROTUR İNGİLİZ ÜSLERİ BÖLGESİNDE 23 MÜLTECİ TESPİT EDİLDİ

Fileleftheros gazetesinde yer alan bir haberde ise, Ağrotur İngiliz Üssü makamlarının dün “Kıbrıs’a” tekneyle yasadışı bir şekilde geldikleri düşünülen 23 mülteci tespit ettiğini yazdı.

Gazete 13 erkek, 4’ü kadın, 6’sı da çocuk olan toplam 23 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğunu ve Rum Yönetimi makamlarına iade edilmeleri için gerekli işlemlerin yapıldığını ekledi.